Trágico accidente en Mendoza: un bebé se cayó a una pileta y murió ahogado

Un trágico accidente conmocionó en las últimas horas a la ciudad mendocina de San Rafael: un bebé de apenas un año y medio murió ahogado luego de caerse a una pileta. La madre lo halló y, con la ayuda de un vecino, lo trasladaron de emergencia a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

El episodio ocurrió cerca de las 17 del martes en un domicilio situado sobre calle Ignacio Sueta al 4100, según consignó el medio local Diario San Rafael.

Por motivos que aún se investigaban, el bebé logró salir del interior de la vivienda para acceder a la zona de la pileta del hogar y cayó en el interior, sin ser registrado por sus padres.

Cuando la madre advirtió que su hijo estaba en el agua, se zambulló, lo sacó y comenzó a practicarle movimientos de reanimación.

Por sus gritos de desesperación, un vecino se enteró de la situación y ofreció trasladar al niño hasta el Hospital Regional Teodoro J. Schestakow.

El hombre halló a la mujer mojada y con el bebé en brazos, todavía intentando reanimarlo, de acuerdo a lo que consignó Media Mendoza.

Desafortunadamente, los médicos no pudieron salvarle la vida y decretaron su fallecimiento. Según el reporte preliminar, la muerte fue por ahogamiento.

Por otro lado, debido a la crisis que atravesó la madre, la Policía aún no pudo tomarle una declaración para conocer mayores circunstancias sobre lo sucedido.

La tragedia similar que ocurrió en San Juan

El pasado 14 de agosto ocurrió un caso similar en San Juan, donde falleció ahogada una bebé de un año y seis meses tras caer a una pileta de su vivienda.

El Hospital de Rawson Gobierno de San Juan

El hecho sucedió en un domicilio situado sobre calle Colombia, en el barrio de Villa América. La menor se hallaba jugando en el patio de su casa junto a su hermana melliza cuando, por motivos que siguen sin ser identificados por la Policía, se acercó a la piscina.

La madre la encontró instantes después y fue ayudada por vecinos para trasladarla al Hospital Rawson, según consignó el Diario Huarpe.

Los médicos no pudieron salvarle la vida. De acuerdo al reporte, la muerte fue consecuencia de un paro cardíaco.