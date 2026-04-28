Tras la aparición de cinco tortugas marinas muertas en el Partido de la Costa, encontraron también una ballena jorobada

MAR DEL PLATA.- Durante el último fin de semana, vecinos que caminaban por las costas de Punta Médanos, en el extremo sur del frente marítimo del Partido de La Costa, encontraron sobre la arena el cadáver de una ballena jorobada adulta.

El hallazgo se da pocos días después de que, también sobre las playas de este municipio, aparecieran sin vida cinco tortugas cabezonas.

La especie tiene una presencia cada vez más frecuente frente a las costas bonaerenses, aunque este caso es llamativo por el momento del año. El mayor tránsito de estos mamíferos marinos se da a partir de fines de mayo, cuando comienza la migración hacia el sur, donde las ballenas se reproducen, generalmente en aguas próximas al frente marítimo de Chubut. Esta dinámica hace que, en varias de las localidades balnearias más concurridas, se multipliquen los avistamientos.

Ballenas en la costa de Mar del Plata

Si bien el hallazgo del animal muerto data del fin de semana, no se descarta que ese animal haya llegado a esas playas hace ya varios días. Se trata de una zona con poco movimiento ya que no es un punto pesquero de referencia y carece de centros urbanos cercanos.

Al menos hasta la fecha, no ha habido personal científico desplegado en la zona de la aparición del cetáceo. Según especialistas consultados por LA NACION, la imagen del animal, difundida por FM La Marea, alcanzaría para determinar que sus restos se encuentran en avanzado estado de descomposición, por lo que resultaría improbable que se pudieran extraer muestras útiles para estudiar su causa de muerte.

Las cinco tortugas también fueron halladas en un estado de descomposición que evidencia un fallecimiento ocurrido, al menos, varios días antes del hallazgo de sus cadáveres.

Una de las tortugas marinas halladas sin vida en una playa del Partido de la Costa Captura

Es probable que la muerte de los reptiles hallados esté relacionada con la pesca incidental, destacan especialistas consultados por este diario. Esto se debe a que las embarcaciones lanzan redes para capturar peces y las tortugas muchas veces quedan atrapadas en las mallas, por lo que mueren ahogadas al no lograr subir a la superficie a respirar.

Esta hipótesis es la misma que el personal especializado de Mundo Marino desarrolló el año pasado, cuando realizaron la necropsia de unas 10 tortugas cabezonas halladas sin vida con pocos días de diferencia, también sobre las playas del Partido de La Costa. En sus cuerpos, los especialistas encontraron algunos indicios del contacto con las redes de arrastre que utilizan los buques pesqueros

La derivación de las tortugas sobre la costa suele coincidir con momentos posteriores a marejadas o sudestadas, que, con su oleaje intenso y sus corrientes, permiten que terminen en las playas, sobre la arena firme.

El mayor tránsito de las ballenas jorobadas se da a partir de fines de mayo, cuando comienza su migración hacia el sur Maike Friedrich - Rewilding Argentina

En el caso de mamíferos de mayor porte, como las ballenas, suele haber detrás de su aparición sin vida en las playas de esta zona otras cuestiones, vinculadas con su alimentación o con enfermedades. La explicación científica apunta, al igual que ocurre con otras especies, como los lobos marinos y los pingüinos, a situaciones de desnutrición, infecciones y otras complicaciones de salud.

En el caso de la ballena hallada en Punta Médanos, no habría necesidad de disponer un pronto despliegue para retirar sus restos de la costa. Al tratarse de un área despejada y sin tránsito, seguramente el cadáver continuará su proceso de descomposición sobre la arena para luego sí, como suele ocurrir con estos casos, retirar y recuperar sus piezas óseas. Estas suelen ser trasladadas a un centro de investigación o, en caso de que no se crea necesario, a museos vinculados a las ciencias naturales.