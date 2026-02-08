Tras la muerte de Tomy: el desafío con los otros dos chimpancés que quedan en el país y con leyes para protegerlos a futuro

“Tomy falleció sin haber sido reconocido por los platenses como un ciudadano más. Lo lamento por ustedes”, se lee en el Instagram de Tomy_ciudadano platense, escrito sobre una cinta negra. Es el sitio en el que Damián Diéguez, uno de sus cuidadores y “su hermano menor”, como se autodenomina con respecto al chimpancé Tomy, publicaba sus imágenes. Por otro lado, en diferentes sitios y publicaciones La Plata homenajea a Tomy, que en 1980 había llegado con 3 años al exzoológico de la capital bonaerense –hoy Bioparque y clausurado al público– desde el circo Tihany.

Tomy en el Bioparque de La Plata Marcos Gómez

Con apenas un hilo de voz, Damián dice a LA NACION: “Pasó la mañana con nosotros y al mediodía se echó a descansar en el solario externo, a la sombra de un mobiliario de quebracho. Los cuidadores que estaban limpiando adentro lo llamaron para darle de comer, pero Tomy no se movió y me llamaron a mí. Todavía no había llegado a casa. Volví. Se quedó ahí dormidito tranquilo después de haber pasado la mañana con Martín Davids, conmigo y con el Cuervo, otro de sus cuidadores. Se fue plácidamente después de haberse despedido de nosotros”.

Tomy con sus cuidadores Damián Diéguez y Martín Davids Marcos Gómez

Agrega que “la doctora Edit Nuñez, una de las veterinarias que más estuvo con Tomy, fue parte del equipo que hizo la necropsia. Se mandaron a analizar las muestras. Yo no te podría decir exactamente de qué falleció, pero no fue por una enfermedad que estaba cursando, él estaba bien”. Con Damián solíamos hablar y permitía a esta periodista ver cómo interactuaba con Tomy, a través de la pantalla de la computadora. Una vez afirmó: “Nuestros destinos están ligados”.

El chimpancé Tomy con uno de sus cuidadores, Damián, hace unos años

“Ahora Tomy está a disposición de un dictamen judicial que no llegó estando él en vida. Tanto Martín Davids (su padre putativo) como yo –detalla Diéguez– hicimos varias instancias judiciales para poder otorgarle a Tomy derechos como persona no humana y la que avanzó fue la de Martín, con la abogada que lo acompaña".

El chimpancé Tomy con Martín Davids Marcos Gómez

“Su cuerpito está judicializado a la espera de que haya un dictamen y poder disponer de sus restos como nos permitió la ley disponer los restos de Judy, la chimpancé muerta en el año 2019. Nosotros fuimos su grupo de pertenencia, sus familiares más cercanos, no sé que va a ser de mí en los próximos días“, explica, con el tono de voz más triste del mundo.

El chimpancé Tomy

Tomy pertenecía a la especie Pan troglodytes, propia de África. El tráfico de chimpancés en ese continente es muy común. Son atrapados de bebés y enviados de contrabando a distintas partes del mundo, especialmente a China, los países árabes y Rusia, a pesar de que están protegidos. Tanto los chimpancés como los gorilas, los orangutanes y los bonobos, pertenecen a la especie de los grandes simios, considerados científicamente como parte de los homínidos, y comparten con los seres humanos, además de un mismo ancestro común, numerosas capacidades cognitivas.

Justamente por su parecido y cercanía con nosotros, los chimpancés son considerados “animales carismáticos”. Su presencia en zoológicos, circos o cualquier espacio de entretenimiento atrae a multitudes, lo cual redunda en enormes ganancias. “Si no hacemos un cambio significativo en nuestra conducta con respecto a la naturaleza y los animales, en diez años habrán desaparecido las poblaciones de grandes simios. Como sucedió con otros homínidos semejantes, y sigue sucediendo en la actualidad con miles de animales en una extinción sin precedentes en la historia de la Tierra. La deforestación masiva de las selvas tropicales es una de las principales causas de la inminente desaparición de estas especies. Los chimpancés son seres extremadamente sociales. Para cualquiera de ellos, estar solo, sin nadie a quien acicalar o simplemente pasar el rato, es una forma de tortura. Ningún chimpancé debe estar confinado solo”, reflexionaba la primatóloga Jane Goodall en sus conferencias alrededor del mundo.

Con la muerte de Tomy concluye una triste historia Marcos Gómez

Con la muerte de Tomy concluye una triste historia, solo suavizada gracias a la permanente presencia de sus dos cuidadores, quienes incluso al jubilarse –como en el caso de Davids– siguieron visitando frecuentemente al chimpancé del Bioparque de La Plata y fueron su contención emocional, algo fundamental para ellos.

En Tchimpounga, por ejemplo, el santuario de chimpancés más grande de África, creado en Congo por Goodall y continuado por la veterinaria Rebeca Atencia, los bebés de la especie llegan con profundos traumas y miedos. A cada uno de ellos se les adjudica una mujer que les oficiará de madre, dormirá con ellos y estará durante todo el día en su compañía.

El chimpancé Yony, del exzoológico de Luján

“Yo tengo una diplomatura de la fundación conservacionista Gerald Durrell. La solución para Tomy y los otros dos chimpancés que quedan en la Argentina debería haber sido conjunta”, sostiene Diéguez. Sin embargo, consociar chimpancés es una tarea complicada, pues puede ocurrir que se maten entre ellos.

Yony y Toti son hoy los dos últimos ejemplares de la especie que quedan en el país. Yony sigue ocupando su recinto en el exzoológico de Luján, de donde será trasladado en pocos meses, aunque todavía no se sabe su destino. Él no solo necesita a su referente emocional, Silvia, quien lo acompaña desde hace muchos años, sino que sin dudas ya no tiene edad para un largo traslado. “Yony es como una persona muy mayor, hoy no es posible hacer más que mejorarle el espacio y el entretenimiento”, advierte.

Toti espera su traslado en el zoológico de Bubalcó Fundacion Franz Weber

En cambio, Toti está siendo preparado para ser trasladado del zoológico de Bubalcó, en Río Negro. Su vida ha mejorado sensiblemente gracias a la Fundación Franz Weber y su entrenador, quienes pasan muchas horas del día con él y le pusieron fin a su árida soledad. Solo queda esperar que, en breve, se den todas las condiciones para su relocalización en un santuario.

Con ellos dos, terminará una nefasta historia de grandes simios encerrados en recintos para entretenernos, muchas veces en soledad. Y, a futuro, queda esperar poner fin a esta condena para los animales, con leyes que prohíban su entrada al país.