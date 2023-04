Tras la pandemia y los brotes de dengue: el Gobierno anunció nuevas inversiones en el sistema sanitario

escuchar

El Gobierno presentó hoy un nuevo plan para mejorar el equipamiento del sistema sanitario, luego de la epidemia de dengue en 2020, la pandemia de Covid-19 y el brote epidémico de dengue en curso que alcanza a más de una decena de provincias del centro y norte del país.

En el Museo del Bicentenario, de la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández destacó durante el acto para presenta el Plan Reconstruir Salud que asumió un gobierno sin ministerios de Salud, Ciencia y Tecnología y de Trabajo. También, planteó “en qué lugar pone la política a la salud” al sostener que “hay un deber ético” en gestionar para atender las necesidades de la población.

“Los hospitales públicos atendieron a 11 millones de personas infectadas [por el virus de Covid-19] y no se murieron”, afirmó el mandatario. En el sistema público, también hubo fallecidos durante la pandemia, incluido personal de la salud.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo que, para el Gobierno, “el compromiso con la salud es indelegable”.

Los equipos

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, detalló en qué consiste el plan de equipamiento, con un valor que supera los $44.000 millones, según difundió la Casa Rosada.

“Del monto total, $35.546 millones se destinan a equipamiento sanitario y vehículos, otros $9287 millones a infraestructura sanitaria”, se detalló.

El listado de equipos, de acuerdo con la información oficial, incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos doppler color para estudios cardiovasculares, 10.000 computadoras All in One y 700 notebooks.

El rubro ampliación de infraestructura se refiere a la construcción de 26 depósitos de vacunas con cámaras de frío para que el Ministerio de Salud de la Nación distribuya las dosis de calendario y reducir pérdidas.

En el nuevo plan, el Gobierno detalla la entrega de móviles sanitarios a las provincias, aunque no se precisó si se trata de la compra por licitación que se hizo con fondos recibidos de organismos internacionales para ese fin a partir de 2020 para asistir a los países por la pandemia de Covid-19. Son 344 ambulancias: 189 de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.

Durante la presentación, de la que participaron gobernadores, como. Gildo Insfrán, de Formosa, y ministros de Salud de las provincias, como Nicolás Kreplak, de Buenos Aires, también se anunció la incorporación de equipos y sistemas de digitalización a la Red Federal de Bioimágenes para que se puedan “compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención”

LA NACION

