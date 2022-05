Tras las polémicas declaraciones de Amalia Granata: qué países tienen servicio militar obligatorio

Después de las polémicas declaraciones de Amalia Granata en LN+, en las que se mostró a favor de volver a instaurar el servicio militar obligatorio en nuestro país, se generó una discusión en las redes sociales sobre esta propuesta. A pesar de que en la Argentina se lo removió en 1994 después de un decreto presidencial, varios países del mundo aún lo sostienen con distintas características y condiciones.

La propuesta surgió a partir de un viaje a Israel que realizó la diputada provincial de Santa Fe. “Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso”, expresó. Granata remarcó las virtudes del sistema educativo israelí y reflexionó que traer nuevamente esta iniciativa “encaminaría la conducta de los jóvenes en el país”. Ante esto, se generó una discusión muy fuerte en redes y le llovieron críticas a la legisladora, que fue tendencia en Twitter durante varias horas.

Qué países tienen servicio militar obligatorio

Más allá del caso de Israel, hay una larga lista de países que aún lo aplican con diferencias en cada caso. En el ejemplo citado por Granata, el servicio es tanto para hombres y mujeres y la duración varía entre 24 y 48 meses según los distintos tipos.

En lo que respecta a Sudamérica, tienen vigente el servicio militar obligatorio: Bolivia, Brasil (aunque en la práctica menos del 10% es llamado a hacerlo), Colombia y Paraguay. En la lista global también aparecen reglamentaciones como las de Chile y Portugal, que tienen la posibilidad de llamar de forma obligatoria en caso de no alcanzar cierta cantidad de voluntarios, pero en general no es necesario. También es particular el ejemplo de Venezuela: aunque formalmente está prohibido forzar a ciudadanos a realizar el servicio militar, en la práctica se lleva a cabo con regularidad. En el continente también tienen SMO Cuba, El Salvador, Guatemala y México.

En el caso de los países europeos, ocurrió en varias ocasiones que se eliminó la obligatoriedad del servicio militar en algún momento de la última década y luego se decidió reinstaurarlo. El listado del continente incluye a: Austria, Bielorrusia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Lituania, Moldavia, Noruega, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

El resto de los países en el mundo que aplican el servicio militar obligatorio son: Argelia, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Benín, Cabo Verde, Camboya, Chad, China, RPD Congo, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Guinea, Irán, Kazajistán, Corea del Norte, Corea del Sur, Kuwait, Kirguistán, Laos, Mali, Mongolia, Marruecos, Mozambique, Níger, Qatar, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Singapur, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Taiwán, Tayikistán, Tailandia, Túnez, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam.

Los datos se desprenden de The World Factbook, que está a cargo de la CIA y que recopiló la información sobre los territorios en los que existe la obligatoriedad.

La aclaración de Amalia Granata

Después de recibir infinidad de críticas, la diputada cambió sus dichos y aseguró que no se explicó bien en un primer momento. “Quiero aclarar lo del Servicio Militar Obligatorio (que yo lo llamaría Servicio Cívico): lo haría obligatorio para mujeres y hombres que cuando terminan el secundario, no trabajen ni estudien, para que puedan ser capacitados con oficios y con valores”, escribió en su cuenta de Twitter.

La aclaración de Amalia Granata, después de sus declaraciones sobre el servicio militar obligatorio Captura

En Argentina, el por entonces presidente Carlos Menem derogó el servicio militar obligatorio en 1994 mediante un decreto, después de la muerte del soldado Omar Octavio Carrasco.