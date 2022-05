“¿Sos de la policía, vos?”: el pícaro intercambio entre Horacio Pagani y Sebastián Vignolo sobre el Día del trabajador

Los periodistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Sebastián Vignolo y Horacio Pagani, mantuvieron este domingo por la noche un divertido intercambio en alusión al Día del trabajador. Al comenzar la emisión, el “Pollo” aclaró que el ciclo estaba siendo emitido en vivo, y saludó a todos sus compañeros de programa. “Nuestros cámaras, sonidistas, están acá firmes como rulo de estatua, como ojo de vidrio. Firmes como River”, lanzó.

Cuando llegó el turno de felicitar al experimentado cronista, le dijo entre risas: “Bueno, festéjelo usted también”. Sincero, y un poco más serio, Pagani señaló: “En realidad, nosotros saludamos a los trabajadores, (porque) nosotros mucho mucho en eso del trabajo... mmm, no hay”.

Pícaro, el narrador se detuvo en la afirmación de su colega y le consultó a Pagani si él recibía alguna remuneración por lo que hacía. “Perdón, ¿a usted no le pagan por esto?”, le consultó Vignolo. Allí, Horacio respondió: “Me pagan, pero no creo que sea un trabajo…”. Después, el periodista Martín Arévalo se mostró en desacuerdo con su colega: “¿Cómo no va a ser laburo si estás un domingo a la noche acá en vez de estar comiendo un asado?

En broma, Sebastián tomó la sentencia de su compañero, y lanzó un insólito pedido al aire: “¿No lo considera laburo? No le paguemos más a Horacio por favor, que no (lo) considera trabajo...”. Ofuscado, el histriónica panelista cuestionó a Vignolo por su comportamiento. “¿Sos de la policía, vos? No sabía que eras de la policía. Tenés pinta”.

En ese momento, el conductor decidió seguirle el juego a Pagani y retrucó: “Sí. ¿Le molesta? Deme documentos”, y le advirtió con complicidad: “No saque el carnet de socio”. Para despejar cualquier sospecha, Pagani aclaró: “Tengo dos: el de River, y el de Argentinos Juniors”.

Más adelante en el programa, mientras discutían sobre las diferencias entre los dos equipos más grandes del país, Vignolo apuró a su colega, a quien lo veía apagado en el debate, para conocer su opinión : “¿Usted no ve que River juega mucho mejor que Boca?”.

Acto seguido, Pagani emitió una carcajada e insultó al relator: “Pero bo..., perdoname... ¿Cuántas veces dije yo que River es el mejor equipo de la Argentina, que River juega muy bien, y que Boca no juega bien? Ahora, sobre los mismos temas, hablar siempre de lo mismo, a veces, cansa un poquito...”. Más adelante, explicó que le gustaría discutir sobre otros temas, entre los que nombró, “la situación grave que hay en Independiente” y la renuncia del presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli.

Sebastián Vignolo: “En el plano internacional, a River lo respetan más que a Boca”

Por último, Vignolo opinó acerca del conjunto millonario y el equipo xeneize. “Hoy a River, en el plano internacional, lo respetan más que a Boca”, aseveró el “Pollo”, mientras de fondo, el experimentado columnista silbaba. “Estamos con un jilguero” acotó entre risas el animador.

Luego, el cronista cuestionó la afirmación del conductor: “¿Qué es plano internacional? Porque tira frases al viento que quedan bien. Decime qué es, quiénes son. Nombrame equipos, clubes, países”. En broma, el relator respondió: “Es todo lo que no es nacional”.