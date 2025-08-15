Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este viernes 15 de agosto

Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, viernes 15 de agosto, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.

Como se trata de un día no laborable con fines turísticos, la mayoría de las líneas de trenes funcionan con cronograma de sábado, por lo cual habrá modificaciones en los primeros y últimos trenes. Respecto de los ferrocarriles, cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras, como es el caso del tren Mitre.

Renovación de las vías del tren Mitre

Las obras comprendidas en la Emergencia Ferroviaria continúan desarrollándose en horario nocturno y se estableció un nuevo cronograma de afectaciones que se lleva adelante desde esta semana hasta el lunes 18. En este período, el ramal Tigre está interrumpido, mientras que el Mitre y Suárez tendrán recorrido limitado.

Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este viernes 15 de agosto

A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos:

Tren Roca

Este viernes, el tren Roca circula con cronograma de sábado, con modificaciones en sus primeros y últimos trenes.

En tanto, se hicieron modificaciones en el servicio: de lunes a viernes entre las 22 y las 23:30 h los trenes desde Ezeiza hacia Pza. Constitución y entre las 22 y las 23:30 h los trenes desde Ezeiza hacia Pza. Constitución no se detendrán en la estación Gerli, por obras en zona de vías.

En el ramal Bosques vía Quilmes hay recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías, hasta el 31 de agosto. Lo mismo ocurre con el ramal La Plata, que circula solamente entre Pza. Constitución y Tolosa.

Constitución - Alejandro Korn : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - Bosques Q : tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras.

: tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras. Constitución - Bosques T : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - Ezeiza : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - La Plata : funciona limitado entre Constitución y Tolosa por obras.

: funciona limitado entre Constitución y Tolosa por obras. Constitución - Lobos : el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.

: el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos. Temperley - Haedo : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Alejandro Korn - Chascomús : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Tren Universitario: circula con frecuencia habitual.

Tren Sarmiento

Este viernes, el tren Sarmiento circula con cronograma de sábado, con modificaciones en sus primeros y últimos trenes.

En el ramal Once-Moreno se modificaron, hasta el 15 de agosto, los horarios del primer y último tren por obras en zona de vías.

Además, el ramal Merlo - Lobos circula con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. Por su parte, el ramal Moreno - Mercedes tiene un cronograma especial, también por la misma razón.

Once - Moreno : circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

: circula de acuerdo a su frecuencia habitual. Moreno - Mercedes : circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

: circula de acuerdo a su frecuencia habitual. Merlo - Lobos: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

Tren Mitre

Este viernes, el tren Mitre circula con cronograma de sábado, con modificaciones en sus primeros y últimos trenes.

Hasta el domingo 17 de agosto el servicio Retiro-Tigre está interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Por su parte, en ese período los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre no salen ni llegan a Retiro. Circulan con recorrido limitado entre Belgrano R y J. L. Suárez / Bmé. Mitre por la obra de modernización del ingreso de trenes a la estación Retiro.

Retiro - Tigre : servicio interrumpido por obras.

: servicio interrumpido por obras. Retiro - J. L. Suárez : circula con recorrido limitado entre Belgrano R y Suárez.

: circula con recorrido limitado entre Belgrano R y Suárez. Retiro - Bmé. Mitre : circula con recorrido limitado entre Belgrano R y Mitre.

: circula con recorrido limitado entre Belgrano R y Mitre. Villa Ballester - Zárate : el servicio que parte de Zárate a Villa Ballester tiene cancelaciones por problemas operativos. Lo mismo ocurre con el ramal que viaja de Escobar a Villa Ballester.

: el servicio que parte de Zárate a Villa Ballester tiene cancelaciones por problemas operativos. Lo mismo ocurre con el ramal que viaja de Escobar a Villa Ballester. Victoria - Capilla del Señor: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

San Martín

A diferencia de otras líneas de trenes, el tren San Martín circula con cronograma de lunes a viernes.

Se encuentra cerrado el paso a nivel vehicular de la ruta 197, entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde, por obras de renovación.

Retiro - Pilar / Dr. Cabred: circula con demoras por problemas técnicos.

Belgrano Sur

Este viernes, el tren Belgrano Sur circula con cronograma de sábado, con modificaciones en sus primeros y últimos trenes.

El servicio Tapiales - M.C.G. Belgrano circula con un nuevo cronograma de horarios. Los trenes desde M.C.G. Belgrano extienden su recorrido hasta la estación Villa Madero y los trenes hacia M.C.G. Belgrano salen desde la estación Tapiales.

En tanto, el servicio de del tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido. Lo mismo ocurre con el servicio de Puente Alsina - Aldo Bonzi por razones de seguridad operacional.

Dr. A. Sáenz - González Catán / Dr. A. Sáenz - Marinos del Crucero Gral. Belgrano : circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

: circula de acuerdo a su frecuencia habitual. González Catán - Lozano : circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

: circula de acuerdo a su frecuencia habitual. Tomás Jofré - Mercedes : servicio interrumpido.

: servicio interrumpido. Puente Alsina - Aldo Bonzi: servicio interrumpido por razones de seguridad operacional.

Tren de la Costa

Este viernes, el tren Roca circula con cronograma de sábado, domingo y feriado, con modificaciones en sus primeros y últimos trenes.

Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.