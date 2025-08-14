Servicios fin de semana largo: así funcionan los trenes, bancos y comercios en el AMBA este viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto es día no laborable con fines turísticos y muchos ciudadanos se preguntan cómo funcionarán los trenes, bancos y comercios en el AMBA, durante esta jornada particular.

La mayoría de las líneas funciona con cronograma de sábado

A diferencia de lo que ocurre durante un feriado nacional, en el día no laborable dependerá de la decisión del empleador si se trabaja o no y la modalidad.

Aunque habrá restricciones de servicios, otros funcionarán con normalidad; por eso, es elemental diferenciar cuáles estarán disponibles en la jornada.

Así funcionan los trenes este viernes 15 de agosto

El servicio de trenes funciona este viernes 15 de agosto con el cronograma propio de los días sábados, y esta particularidad incluye a las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, y Belgrano Sur.

La línea San Martín, en cambio, funcionará con el cronograma de lunes a viernes.

Los usuarios del servicio pueden consultar la frecuencia y el estado de las distintas líneas en el sitio oficial. Allí se muestran las limitaciones o interrupciones por obras y el alcance de cada una.

Seguirán disponibles las gestiones por home banking y las extracciones por cajero Shutterstock - Archivo

Cómo funcionan los bancos este viernes 15 de agosto

De acuerdo al calendario de feriados bancarios 2025 difundido por el Banco Central (BCRA), el 15 de agosto está incluido en el listado de los asuetos que deberán respetar las entidades financieras. La disposición se encuentra en la comunicación C99321, emitida por la autoridad monetaria el 19 de diciembre de 2024, que detalla los feriados bancarios para el año 2025. Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales ni habrá atención al cliente en las sucursales bancarias durante este día.

En tanto, los cajeros automáticos seguirán en funcionamiento para extracciones de efectivo y consultas y las herramientas de banca digital también estarán operativas. Los clientes podrán utilizar el home banking y las aplicaciones móviles de sus respectivos bancos para realizar una amplia gama de transacciones, como consultas de saldos y movimientos, pago de servicios y transferencias de dinero.

Los supermercados abrirán con normalidad Archivo

Cómo funcionan los comercios y supermercados este viernes 15 de agosto

Por tratarse de un día no laborable en el que el empleador tiene la potestad de decidir si se trabaja o no, la mayoría de los comercios estarán abiertos y con la atención habitual al público.

La decisión se refuerza por el margen de ventas que suele incrementarse en los días previos al Día del Niño, una de las fechas más importantes del año para los rubros de jugueterías e indumentaria.

Las cadenas de los principales supermercados del país tendrán sus sucursales abiertas, en los horarios habituales de atención.

Todos los feriados que quedan en 2025

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriados inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriados inamovible)