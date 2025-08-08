Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este viernes 8 de agosto
Es posible conocer si el sistema ferroviario tiene cancelaciones, demoras o si su recorrido se hace con normalidad; a continuación el funcionamiento de cada ramal
Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, viernes 8 de agosto, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.
Respecto de los ferrocarriles, cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras, como es el caso del tren Mitre.
Las obras comprendidas en la Emergencia Ferroviaria continuarán desarrollándose en horario nocturno y se estableció un nuevo cronograma de afectaciones que se llevará adelante en entre el sábado 9 de agosto y el lunes 18. En ese período, el ramal Tigre estará interrumpido, mientras que el Mitre y Suárez tendrán recorrido limitado.
Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este viernes 8 de agosto
A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos:
Tren Roca
En el ramal Bosques vía Quilmes hay recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías, hasta el 31 de agosto. Lo mismo ocurre con el ramal La Plata, que circula solamente entre Pza. Constitución y Tolosa. Mientras tanto, el de Pza. Constitución - Bosques vía Temperley tendrá un recorrido limitado entre Pza. Constitución y Temperley entre las 11 del sábado 9 y el domingo 10 de agosto, por obras en zona de vías.
- Constitución - Alejandro Korn: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
- Constitución - Bosques Q: tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras.
- Constitución - Bosques T: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
- Constitución - Ezeiza: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
- Constitución - La Plata: funciona limitado entre Constitución y Tolosa por obras.
- Constitución - Lobos: el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.
- Temperley - Haedo: el tren que viaja desde Haedo hacia Temperley tiene cancelaciones.
- Alejandro Korn - Chascomús: circula con frecuencia habitual.
- Tren Universitario: circula con frecuencia habitual.
Tren Sarmiento
En el Tren Sarmiento, en el ramal Once-Moreno se modificaron, hasta el viernes 8 de agosto, los horarios del primer y último tren por obras en vías.
Además, el ramal Merlo - Lobos circula con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. Por su parte, el ramal Moreno - Mercedes tiene un cronograma especial, también por la misma razón.
El paso a nivel General Juan Martín de Pueyrredón, entre las estaciones Morón y Haedo, se encuentra cerrado por obras. Como alternativa los vehículos pueden utilizar los cruces de las calles Belgrano y Gral. Miguel de Azcuénaga.
- Once - Moreno: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
- Moreno - Mercedes: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
- Merlo - Lobos: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
Tren Mitre
El servicio de los ramales Tigre, José León Suárez y Bmé. Mitre circula con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías.
Desde el sábado 9 y hasta el domingo 17 de agosto el servicio Retiro - Tigre estará interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Por su parte, en ese período los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro. Circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y J. L. Suárez / Bmé. Mitre por la obra de modernización del ingreso de trenes a la estación Retiro.
- Retiro - Tigre: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
- Retiro - J. L. Suárez: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
- Retiro - Bmé. Mitre: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
- Villa Ballester - Zárate: el tren que parte de Zárate a Villa Ballester tiene cancelaciones por problemas operativos.
- Victoria - Capilla del Señor: tiene cancelaciones el tren que viaja de Matheu a Victoria por problemas operativos.
San Martín
Se encuentra cerrado el paso a nivel vehicular de la ruta 197, entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde, por obras de renovación.
- Retiro - Pilar / Dr. Cabred: circula con su frecuencia habitual.
Belgrano Sur
El servicio Tapiales - M.C.G. Belgrano circula con un nuevo cronograma de horarios. Los trenes desde M.C.G. Belgrano extienden su recorrido hasta la estación Villa Madero y los trenes hacia M.C.G. Belgrano salen desde la estación Tapiales.
En tanto, el servicio de del tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido. Lo mismo ocurre con el servicio de Puente Alsina - Aldo Bonzi por razones de seguridad operacional.
- Dr. A. Sáenz - González Catán / Dr. A. Sáenz - Marinos del Crucero Gral. Belgrano: el servicio circula con su frecuencia habitual.
- González Catán - Lozano: el servicio circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos.
- Tomás Jofré - Mercedes: servicio interrumpido.
- Puente Alsina - Aldo Bonzi: servicio interrumpido por razones de seguridad operacional.
Tren de la Costa
El servicio de este ramal no tiene modificaciones.
- Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.
