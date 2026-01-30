Tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y una camioneta en Entre Ríos

Este viernes por la mañana, tres personas perdieron la vida en un choque frontal a la altura del kilómetro 77 de la ruta nacional 18, en las inmediaciones del paraje Las Tunas, departamento de Paraná, Entre Ríos. El siniestro involucró a un camión de origen brasileño con semirremolque y a una camioneta Nissan Frontier. Por la violencia del impacto, tres de los ocupantes del vehículo menor fallecieron de manera instantánea, mientras que una cuarta persona resultó con heridas de gravedad.

El camión, conducido por un hombre de 31 años identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior, transportaba una carga de carne con destino a la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe. Según los primeros informes policiales, el impacto ocurrió de frente y dejó la camioneta Nissan Frontier con daños totales.

Los servicios de emergencia y bomberos trabajaron intensamente en el lugar para rescatar a la persona herida que había quedado atrapada entre los hierros del rodado, quien fue trasladada de urgencia para recibir atención médica.

Las autoridades policiales y judiciales de Entre Ríos iniciaron las pericias para determinar las causas exactas que provocaron la colisión en ese tramo de la ruta. La zona del accidente, cercana al acceso a Las Tunas, permaneció con el tránsito asistido por varias horas mientras se realizaban las tareas de remoción de los vehículos y el peritaje de rigor. Este nuevo incidente ocurre apenas 24 horas después de otro choque fatal en la misma ruta, donde falleció un abogado y docente de Concordia.

Con este episodio, la cifra de víctimas fatales por siniestros viales en la provincia de Entre Ríos asciende a 25 en lo que va de enero de 2026. La recurrencia de este tipo de accidentes en la ruta 18 generó una creciente preocupación en la región, en un contexto de reclamos por mejoras en la infraestructura y la seguridad vial ante el elevado índice de mortalidad que registra la provincia.

Otro choque en la ruta 18

Este jueves se produjo un choque en la ruta nacional 18 y en las últimas horas se identificó a la víctima fatal como Carlos Albino Medina, de 70 años, un reconocido abogado de Concordia.

El accidente ocurrió a las 7.55 en el kilómetro 216,5, a unos 12 kilómetros de San Salvador, en jurisdicción de General Campos, y fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Fiat Uno, que era conducido por Medina.

Como consecuencia del impacto, el conductor del auto perdió la vida en el lugar, mientras que los demás ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones leves.

En el vehículo también viajaban su esposa y su hija, quienes fueron trasladadas al Hospital San Miguel de la ciudad de San Salvador. Allí se constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve y se encontraban fuera de peligro.

Por su parte, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, oriundo de la ciudad de San Salvador, también profesional del derecho y pareja de una defensora oficial de esa ciudad, también sufrió lesiones leves.