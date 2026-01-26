La Municipalidad de la ciudad costera de Villa Gesell radicó una denuncia penal contra un guardavidas de un balneario privado para que se investigue si incurrió en el delito de abandono de persona. La medida se tomó luego de que se viralizara un video tomado por el propio rescatista en el que se burlaba de un hombre que naufragaba en el mar luego de que su kayak se diera vuelta. “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”, se lo escucha decir en las imágenes.

Ante la consulta de LA NACION, desde el municipio local aclararon que el trabajador involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal. Al tratarse de un empleado de un sector privado, el Municipio ya notificó a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa. No obstante, remarcaron que cualquier decisión respecto de su desvinculación laboral no compete a la comuna.

Villa Gesell: denunciaron a un guardavidas que se burló y grabó a un kayakista al borde del naufragio

Si bien aún no se informó la fecha exacta del hecho, se confirmó que ocurrió en inmediaciones del muelle, minutos después de las 8 de la mañana. Según el propio relato del guardavidas, registrado en el video, el trabajador advirtió que un kayak había volcado en una zona del mar conocida como “la canaleta”. Sin embargo, en lugar de asistir al hombre, optó por filmar la situación y burlarse de lo ocurrido.

“Bardeando ya. Llegué, empezó a salir [el kayakista] y se dio vuelta en el banco. Lo tiene ahí en la canaleta. Le tiró el kayak a la mierda y quedó ahí boyando”, comenzó el guardavidas su relato, burlándose.

En otro tramo de la grabación, el guardavidas manifiesta su enojo por cuestiones personales mientras la víctima permanecía a la deriva y la embarcación se alejaba: “Encima estoy recruzado. Este Salvador me mandó un mensaje que me rompió la sombrilla. Ya estoy recontracaliente”. Luego, describe con desdén cómo el kayak se desplazaba hacia el muelle: “Ahí lo tenés a punto de colisionar”. “Esta gente no aprende más”, concluye.

Tras la difusión del video, el municipio emitió un comunicado oficial en el que señaló: “En virtud de la gravedad del hecho y de las obligaciones inherentes a la función que desempeñaba, el Municipio radicó la correspondiente denuncia penal por el presunto delito de abandono de persona, en el marco de un posible incumplimiento de los deberes de cuidado exigibles en ese contexto”.

“Será la Justicia quien determine el grado de responsabilidad que pudiere corresponder al involucrado, conforme al avance de la investigación y a las pruebas que se incorporen al expediente”, concluye el texto oficial. Según pudo saber este diario, la denuncia se realizó en la Comisaría Primera de la ciudad y recayó en la Fiscalía N.° 6 subrogada por el fiscal Juan Pablo Calderón.