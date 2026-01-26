Villa Gesell: denunciaron a un guardavidas que se burló y grabó a un kayakista al borde del naufragio
La Municipalidad local pidió a la Justicia que investigue al rescatista por supuesto abandono de persona; en lugar de asistir al hombre que estaba en el agua, el trabajador de un balneario privado filmó la situación
- 3 minutos de lectura'
La Municipalidad de la ciudad costera de Villa Gesell radicó una denuncia penal contra un guardavidas de un balneario privado para que se investigue si incurrió en el delito de abandono de persona. La medida se tomó luego de que se viralizara un video tomado por el propio rescatista en el que se burlaba de un hombre que naufragaba en el mar luego de que su kayak se diera vuelta. “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”, se lo escucha decir en las imágenes.
Ante la consulta de LA NACION, desde el municipio local aclararon que el trabajador involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal. Al tratarse de un empleado de un sector privado, el Municipio ya notificó a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa. No obstante, remarcaron que cualquier decisión respecto de su desvinculación laboral no compete a la comuna.
Si bien aún no se informó la fecha exacta del hecho, se confirmó que ocurrió en inmediaciones del muelle, minutos después de las 8 de la mañana. Según el propio relato del guardavidas, registrado en el video, el trabajador advirtió que un kayak había volcado en una zona del mar conocida como “la canaleta”. Sin embargo, en lugar de asistir al hombre, optó por filmar la situación y burlarse de lo ocurrido.
“Bardeando ya. Llegué, empezó a salir [el kayakista] y se dio vuelta en el banco. Lo tiene ahí en la canaleta. Le tiró el kayak a la mierda y quedó ahí boyando”, comenzó el guardavidas su relato, burlándose.
En otro tramo de la grabación, el guardavidas manifiesta su enojo por cuestiones personales mientras la víctima permanecía a la deriva y la embarcación se alejaba: “Encima estoy recruzado. Este Salvador me mandó un mensaje que me rompió la sombrilla. Ya estoy recontracaliente”. Luego, describe con desdén cómo el kayak se desplazaba hacia el muelle: “Ahí lo tenés a punto de colisionar”. “Esta gente no aprende más”, concluye.
Tras la difusión del video, el municipio emitió un comunicado oficial en el que señaló: “En virtud de la gravedad del hecho y de las obligaciones inherentes a la función que desempeñaba, el Municipio radicó la correspondiente denuncia penal por el presunto delito de abandono de persona, en el marco de un posible incumplimiento de los deberes de cuidado exigibles en ese contexto”.
“Será la Justicia quien determine el grado de responsabilidad que pudiere corresponder al involucrado, conforme al avance de la investigación y a las pruebas que se incorporen al expediente”, concluye el texto oficial. Según pudo saber este diario, la denuncia se realizó en la Comisaría Primera de la ciudad y recayó en la Fiscalía N.° 6 subrogada por el fiscal Juan Pablo Calderón.
Otras noticias de Villa Gesell
“Los accidentes graves son pocos en proporción”. Caso Bastián: un especialista en vehículos UTV analizó el choque y propuso replicar el modelo de Villa Gesell
"Récord de secuestros". El clima en la “otra frontera” tras el endurecimiento de los controles en Pinamar
En Villa Gesell. Una feroz batalla campal entre vendedores de churros terminó con cuatro detenidos
- 1
La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse durante la cena
- 2
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas: la ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un mensaje para Milei
- 3
Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y altas temperaturas para este domingo 25 de enero: las provincias afectadas
- 4
Tienen 15 y 21 años: dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este