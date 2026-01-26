Giro en el caso Bastián: qué reveló el test de alcoholemia a los conductores

El laboratorio químico de la Policía Científica de Dolores remitió este lunes los resultados de las pruebas toxicológicas al expediente del caso Bastián, tras el choque frontal en el sector de La Frontera que dejó al nene internado en grave estado. El informe técnico confirmó que dos de los tres conductores imputados por el siniestro del 12 de enero circulaban con alcohol en sangre al momento del impacto en los médanos de Pinamar.

¿Qué arrojaron los análisis de sangre de los imputados?

Los resultados de los estudios toxicológicos determinaron valores positivos en dos de los conductores involucrados en la colisión. Según indicaron fuentes consultadas por LA NACION, Naomi Azul Quiróz, la joven que manejaba el vehículo tipo UTV donde viajaba el niño de ocho años al momento del impacto, presentó una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari, quien conducía la camioneta Volkswagen Amarok, registró 0,2 gramos por litro en su organismo. Los peritos no detectaron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, padre del niño herido.

Así quedaron ambos vehículos tras el impacto en La Frontera de Pinamar

El informe oficial descartó además el consumo de drogas u otras sustancias prohibidas en los tres protagonistas de la causa. El Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores efectuó estos análisis el pasado lunes bajo la responsabilidad de un perito oficial. El documento técnico ya forma parte del expediente judicial que investiga la mecánica del choque frontal.

Aplicación de la normativa de alcohol cero en territorio bonaerense

Los valores detectados en las muestras de sangre adquieren relevancia central por la vigencia de la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires. Esta normativa rige desde enero de 2023 y establece que todo conductor debe presentar 0,0 gramos de alcohol en sangre para circular por la vía pública. La legislación eliminó el esquema previo que permitía hasta 0,5 gramos para conductores de vehículos particulares con el fin de reducir la siniestralidad vial.

Dos de los imputados por el accidente en la frontera dieron positivo de alcoholemia Marcelo Manera - LA NACION

Fuentes judiciales explicaron a este medio que la alcoholemia positiva constituye una infracción administrativa directa, más allá de la graduación detectada. El consumo de alcohol integra ahora la cadena de decisiones previas al siniestro que analiza la fiscalía. Los investigadores evalúan si la ingesta de bebidas influyó en la percepción del entorno, los tiempos de reacción o el respeto de las normas de circulación en una zona de riesgo elevado. El análisis integral del caso contempla también la velocidad, la visibilidad y el comportamiento de cada conductor.

El estado de salud de Bastián

El niño de 8 años permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata tras una asistencia inicial en el Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar. El paciente atravesó seis cirugías desde el momento del accidente debido a la complejidad de sus lesiones. El Ministerio de Salud bonaerense difundió un parte médico donde calificó el cuadro como estable dentro de la gravedad.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar

La intervención más reciente ocurrió el sábado pasado y consistió en una traqueotomía para asegurar una vía respiratoria estable. Los cirujanos realizaron además una fijación cervical para contener las fracturas detectadas en el cráneo y la columna. Los estudios médicos confirmaron la existencia de lesiones cerebrales severas compatibles con un impacto de alta energía. El menor recibe asistencia médica constante a la espera de una evolución favorable en sus funciones vitales.

La investigación en curso

La investigación aguarda los resultados finales de las pericias mecánicas sobre los vehículos involucrados en el choque. Los especialistas de la Policía Científica de Mar del Plata inspeccionaron el UTV Can-Am y la camioneta 4x4 en un depósito de la caballería de Pinamar. Durante la jornada, los peritos documentaron las roturas y efectuaron mediciones técnicas. El fiscal Sergio García, a cargo de la UFI Descentralizada N.º 5, recibió los archivos técnicos extraídos de las computadoras de a bordo.

Las concesionarias oficiales Burgwagen y Can-Am participaron en la obtención de estos datos digitales indubitables. La información recuperada de los sistemas electrónicos permitirá conocer la velocidad exacta y el comportamiento de los motores antes del impacto frontal. El fiscal reservó estos informes en el expediente y convocará a los técnicos de las marcas para una declaración informativa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Juan Francisco Gallarino.