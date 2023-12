escuchar

La vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Mercedes Leal, embistió con su camioneta a una pareja que circulaba en moto por la ciudad de Yerba Buena, al oeste de la capital provincial, y una mujer murió al caer del rodado tras el impacto, informaron este miércoles fuentes policiales. La víctima fue identificada como Brenda Carrazano, de 28 años.

Según indicaron las fuentes del caso, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Alfredo Guzmán y Lamadrid cuando, por motivos que se investigan, la moto en la que Carrazano circulaba como acompañante, junto a su pareja, fue embestida por una SUV Toyota Corolla Cross, que era conducida por Leal.

José Ferrari, abogado de la vicerrectora, dijo a medios locales que allí no hay semáforo pese a que se trata de un cruce peligroso y que su clienta “permaneció en el lugar del hecho, llamó al 107, a la comisaría y fue trasladada hasta allí a fin de que se realicen todos los exámenes médicos y toxicológicos”.

“Una vez finalizados, recuperó la libertad porque no hubo fuga, no había alcohol en sangre ni estado de ebriedad”, remarcó el defensor y dijo que se puso a disposición de la familia de la víctima, quien aparentemente no llevaba casco porque “no se encontró ninguno en el lugar”.

De acuerdo con lo informado por la Unidad Regional Norte, los peritos se encuentran analizando grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar del choque para determinar cómo se produjeron los hechos. La causa fue caratulada como homicidio culposo.

Quién es Mercedes Leal, la actual vicerrectora de la UNT que protagonizó el choque

Según precisa Vía País, Leal nació en San Miguel de Tucumán y es parte de la primera generación de universitarios dentro de su familia. Atravesó su educación primaria en la Escuela Avellaneda y continuó su formación secundaria en el Liceo Nacional de Señoritas. En 1975, comenzó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras.

Tras años de instrucción, fue elegida para ejercer como vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) durante el período 2022-24. Anteriormente se desempeñó como decana de la Facultad de Filosofía y Letras y directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente durante el año 2020.

