Tuits xenófobos: la respuesta del funcionario que habló de "les pibis"

Casi cuatro meses después de que su nombre se hiciera viral por primera vez, Lucas Grimson, el joven funcionario que habló de "les pibis" en una de las conferencias de prensa donde se informaban los contagios y muertos por coronavirus en el país, volvió a ser tendencia a raíz de mensajes xenófobos y racistas que publicó hace más de cinco años.

#LukiGrimsonRacista se convirtió en tendencia en Twitter y el funcionario que integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes salió a responder por esa misma red social a las críticas. Grimson argumentó que esos mensajes no reflejan su pensamiento actual y pidió debatir "ideas".

"Hoy se despertaron tan al pedo que buscaron tweets chotos que puse cuando tenía 12, 13, 14 años. Por suerte creemos en cambiar las opiniones y miradas, ¿no? Preferiría que quisieran discutir las ideas que planteamos ahora. Candadito y a seguir con cosas más importantes", fue el primero de los dos mensajes que publicó.

En el siguiente, agregó: "No solo creen que lo que uno dijo hace años tiene que representar lo que uno piensa ahora sino que también tantas ganas de lastimar tienen que inventan tweets que nunca puse. Tienen una obsesión, no sé si con las cosas viejas y las fake news o con hacer lo que sea para no debatir".

Entre los mensajes antiguos que se viralizaron, el funcionario decía: "Me cag.. de risa, muy gracioso el chiste, una villera se estallaría de risa". En otros, Grimson habla de "disfrazarse de judía" para una fiesta de cumpleaños y cuenta que fue a la verdulería y "el bolita" casi lo toca. "Qué asco", añade.

