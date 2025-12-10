Turismo: cuánto costarán las entradas a los parques nacionales y por qué creen que será un “gran verano”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- De cara a la temporada estival, la Administración de Parques Nacionales (APN) decidió congelar las tarifas de acceso a las áreas protegidas. Según explicaron, el objetivo de que los precios sean iguales al verano pasado es seguir aumentando las visitas a estos espacios.

“De este modo, las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural, al mismo tiempo que se acompaña el esfuerzo del gobierno nacional por consolidar un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación”, señalaron desde el organismo que preside Sergio Álvarez.

Expectativas

Los antecedentes de las últimas semanas hacen esperar una enorme afluencia de turistas en las principales áreas protegidas. Durante el pasado fin de semana largo de noviembre, esos ambientes registraron más de 100.000 visitantes, lo que representa un crecimiento promedio del 20% en comparación con el mismo feriado del año pasado.

Los tres más visitados fueron el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, que recibió a 25.000 turistas en el área Cataratas; el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, con 15.000 visitantes registrados en los cobros de acceso y el Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), con 7600 ingresos solo en las excursiones náuticas que parten desde Puerto Pañuelo.

En ese contexto, en la mayoría de las áreas protegidas –como El Palmar, Lago Puelo, Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces y Talampaya–, el valor para los turistas nacionales se mantendrá en 7000 pesos. En tanto, los parques Los Glaciares e Iguazú costarán 15.000 pesos. El parque Tierra del Fuego es el único con una tarifa de ingreso de 9000 pesos. En todos los casos, los residentes provinciales abonan 5000 pesos.

Las pasarelas del Circuito Superior permiten adentrarse sobre el agua para presenciar de cerca el espectáculo de las Cataratas del Iguazú Parques Nacionales de Argentina

Más allá de los pases diarios, desde el Ministerio del Interior de la Nación también informaron que los turistas pueden acceder a “flexi pass” de tres o siete días. La primera opción cuesta 14.000 pesos en la mayoría de los parques nacionales, mientras que en Iguazú y Los Glaciares vale 15.000 pesos. El pase por tres días en Tierra del Fuego se abona 18.000 pesos este verano.

Además, el “flexi pass” de siete días tendrá un valor de 24.500 pesos en los parques nacionales El Palmar, Lago Puelo, Lanín, Los Alerces, Los Arrayanes, Nahuel Huapi, Sierra de las Quijadas y Talampaya. En Los Glaciares e Iguazú valdrá 52.500 pesos, y en Tierra del Fuego costará 31.500 pesos. Los tickets de acceso a las áreas protegidas pueden comprarse online en el sitio https://ventaweb.apn.gob.ar/.

En alerta

“Frente a una nueva temporada estival en que los parques recibirán miles de visitantes para disfrutar del turismo de naturaleza a través de sus múltiples propuestas de actividades y servicios, resulta fundamental seguir las recomendaciones para una visita responsable con el fin de garantizar el resguardo de las áreas protegidas, su biodiversidad, vecinos y turistas”, advirtieron desde la APN.

De hecho, en plena emergencia ígnea en la Patagonia, este fin de semana el Directorio de la APN prohibió el uso del fuego en los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026. “La decisión se enmarca en las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la época estival, que resultan propicias para incrementar el riesgo de que se produzcan incendios forestales en la región patagónica y parte de la región centro del país, lo que requiere la adopción de medidas preventivas de carácter urgente”, informaron.

Además de la importancia de no hacer fuego –los únicos espacios de fuego seguro se limitan a los predios de campamentos organizados, que son administrados por prestadores turísticos autorizados y cuentan con sistemas de combate contra el fuego–, quienes emprendan caminatas deben obligatoriamente registrarse antes de iniciar los senderos habilitados e informarse sobre sus condiciones. A su vez, deben considerar los tiempos de recorrido y realizarlos siempre con luz natural.

En línea con otras recomendaciones clave de cara a la temporada de verano, los turistas deben tener especial cuidado con los animales domésticos que viajan con ellos. “Las mascotas son especies exóticas que no pertenecen originalmente a los ambientes naturales de la Argentina. Al ingresar a las áreas protegidas estas pueden generar distintos efectos negativos sobre la biodiversidad y los recursos naturales que allí se buscan conservar, ya sea de forma directa o indirecta. Por eso es fundamental la tenencia responsable de estos animales domésticos y tener en claro que, a la hora de visitar un parque nacional, las mascotas deben quedarse en casa”, señalaron desde Parques.