Turismo de invierno: empezó la venta de pasajes para dos emblemáticos recorridos en tren por paisajes únicos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– De cara a la temporada de invierno, la empresa Tren Patagónico acaba de lanzar la venta de pasajes para julio. El objetivo es fortalecer la propuesta turística de Río Negro, tanto con el servicio Viedma–Bariloche como con el que ofrece La Trochita en Ingeniero Jacobacci.

Tal como informaron desde Tren Patagónico, el tradicional servicio ferroviario que une Viedma con San Carlos de Bariloche contará esta temporada con una formación compuesta por tres coches pullman, dos coches camarote; un coche comedor con menú regional, que incluye opciones aptas para celíacos y personas veganas; un coche cine con contenidos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y programación infantil, y dos bandejas automovileras para el transporte de vehículos. Además, ofrecerá conexión a internet satelital a bordo.

El tren entre Viedma y Bariloche lleva siete coches y dos bandejas para automóviles Gentileza Tren Patagónico

“Más que un viaje, el servicio propone una experiencia integral que combina gastronomía, entretenimiento y confort, mientras los pasajeros recorren paisajes únicos que van desde la costa atlántica hasta la imponente región andina, conectando distintos destinos turísticos de la provincia”, afirmó Roberto López, presidente de Tren Patagónico. El periplo en tren permite, de hecho, atravesar la estepa patagónica y unir el océano con la cordillera.

Los pasajes ya están a la venta en la web oficial de Tren Patagónico. El precio para viajar en pullman es de $78.700 por persona (para no residentes rionegrinos), mientras que los residentes pagan $65.500. En tanto, el camarote con cama para no residentes de la provincia cuesta $110.000 (los residentes abonan $91.000). Los jubilados tienen un 20% de descuento: pagan en pullman $62.960 y una cama en camarote $88.000 (no residentes). Estudiantes y menores de 4 a 12 años: $55.090 (no residentes rionegrinos). En ese caso, la cama en camarote vale $77.000 pesos. Existe la posibilidad de adquirir pasajes en hasta cinco cuotas sin interés.

El recorrido entre Viedma y Bariloche sumó un coche cine con películas infantiles, patagónicas y nacionales Gentileza Tren Patagónico

Asimismo, también está disponible el traslado de vehículos a bordo: para vehículos de hasta 1,55 metros de altura, el valor estimado será de $110.400, mientras que para vehículos de mayor porte, la tarifa asciende a $151.800 (ambos valores sujetos a la adición de seguro e IVA).

El servicio sale de Viedma los viernes a las 17 y llega a Bariloche al día siguiente a las 11.50. El regreso se realiza los domingos: los pasajeros parten de la ciudad cordillerana a las 17 y arriban a la capital rionegrina casi 19 horas después.

El trayecto posee diez paradas en San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Onelli, Comallo y Pilcaniyeu. En algunos lugares solo para uno o dos minutos, mientras que en Jacobacci y en San Antonio se detiene durante media hora.

El tren que une Viedma con Bariloche volvió a funcionar el verano pasado luego de un año de ausencia Gentileza Tren Patagónico

El tren que une Viedma con Bariloche volvió a funcionar el verano pasado luego de un año de ausencia. El servicio había sido suspendido en enero de 2024 y durante el tiempo fuera de servicio se hizo una renovación integral de los interiores de los coches. A fines de 2024 también se llevó a cabo una mejora significativa en la infraestructura ferroviaria, particularmente en el tramo Viedma–San Antonio Oeste.

En enero y febrero, la formación contó con dos salidas semanales y, después de 16 años, volvió a contar con el coche cine. El retorno del coche cine fue posible a través del Ciclo Vagón de Cine Argentino: la Secretaría de Cultura de Río Negro aporta la curaduría y selección de las películas, en línea con el Programa Cinemóvil del Incaa. Los pasajeros pueden disfrutar de películas infantiles, patagónicas y nacionales.

La Trochita ofrece la magia de viajar en un tren de hace 100 años Gentileza Tren Patagónico

La Trochita

Durante el último verano, también la emblemática Trochita volvió a encender motores. El relanzamiento se realizó con un viaje inaugural que unió los 15 kilómetros entre Ingeniero Jacobacci y Empalme 648. “Se trata de un día histórico. Los jacobaccinos crecimos escuchando el silbato de La Trochita, que es lo que nos identifica, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Para nosotros es el tesoro más grande que tenemos”, dijo en ese momento el intendente de Jacobacci, José Mellado. El legendario tren siguió rodando hasta finales de marzo.

“En esta temporada invernal, La Trochita volverá a circular en el tramo Ingeniero Jacobacci–Empalme 648, con salidas previstas para los sábados 12 y 26 de julio, ofreciendo un recorrido íntimo y encantador a través del paisaje patagónico a bordo de un tren de 100 años”, señalaron desde Tren Patagónico.

Para este invierno, La Trochita volverá a circular en el tramo Ingeniero Jacobacci–Empalme 648 Gentileza Tren Patagónico

El viaje tiene una duración aproximada de tres horas e incluye guía a bordo. En destino, los pasajeros podrán disfrutar de platos como cazuela de cordero patagónico o el tradicional guiso de lentejas con hierbas de la estepa, acompañados de vinos regionales (todos los platos incluyen postre).

Según informaron desde la empresa, la tarifa plana para este servicio es de $43.200 y no incluye almuerzo. Para más información, tarifas actualizadas y venta de pasajes, se puede consultar el sitio web oficial: www.trenpatagonicosa.com.ar.