Un abogado penalista sembró dudas sobre la investigación del choque frontal en Pinamar y recordó lo que dice la ley

Mientras continúa la investigación por el choque frontal entre una camioneta y un UTV en La Frontera de Pinamar —un hecho que dejó a un niño de ocho años internado en estado crítico—, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre cómo se está abordando el caso desde el punto de vista judicial.

En diálogo con LN+, el abogado penalista Carlos Dieguez sostuvo que la situación procesal podría cambiar de manera significativa dependiendo de la evolución médica del menor. “Según cómo prospere su salud, va a ir mutando la calificación legal”, explicó.

Carlos Dieguez, abogado penalista

Dudas sobre la falta de detención

Dieguez planteó como llamativo que el conductor de la camioneta no se encuentre detenido. Según detalló, el Código Penal y la Ley Nacional de Tránsito 24.449 contemplan sanciones severas en casos de conducción imprudente o temeraria.

“Es raro que no esté detenido. La ley prevé la detención cuando hay conducción imprudente, temeraria, parabrisas polarizados, falta de oblea de VTV. Son prohibiciones absolutas”, enumeró el penalista, tras remarcar que la acumulación de infracciones puede tener un fuerte peso en la causa.

“Salen a matar o morir”

El abogado fue más allá y citó un comentario que, según dijo, escuchó en off de una persona vinculada a la seguridad de la zona. “Ayer me dijeron: ‘Salen a matar o morir’. Eso habla de dolo eventual”, afirmó.

En ese sentido, dijo que el dolo eventual se configura cuando una persona realiza maniobras peligrosas sabiendo que puede causar un daño grave, pero aun así continúa. “Son imprudentes, hacen maniobras temerarias porque no respetan al otro”, señaló.

Movimiento de vehículos en la zona de La Frontera, en Pinamar Marcelo Aguilar - LA NACION

Posibles penas y estrategia de defensa

Dieguez anticipó que la causa podría llegar a juicio oral y que las penas no serían menores. “Puede haber hasta 10 años de prisión porque hay lesiones gravísimas agravadas. Además, todas las cuestiones antirreglamentarias van a sumar a la hora de aplicar la pena”, advirtió.

Sin embargo, también señaló cuál podría ser la estrategia de la defensa. “La otra parte va a ir por la culpa concurrente: admitir que tuvo culpa, pero sostener que el otro también, para mitigar la historia y que las penas sean más leves”, concluyó.