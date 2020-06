Cameron Welch tiene 18 años y en un video repasó todas las reglas que su mamá le enseñó de chico para evitar situaciones de violencia y discriminación

Durante todo el día de ayer, las redes sociales reflejaron lo que se llamó el " Black out Tuesday ", una jornada en la que muchos usuarios decidieron compartir imágenes negras para mostrar el luto por el asesinato de George Floyd . El crimen del hombre afroamericano oriundo de Minnesota desató una ola de protestas registradas en todo el país y una tensión que se suma a los conflictos derivados del confinamiento por el covid-19 .

En ese marco, Cameron Welch , un adolescente afroamericano de 18 años residente en Houston, compartió en sus redes sociales un video en el que enumera una serie de reglas que su mamá el repitió toda su infancia. Se trata de una suerte "consignas para evitar problemas" derivados de la discriminación que recibe la población afroamericana.

"No te metas las manos en los bolsillos. No te pongas la musculosa blanca. No salgas sin una remera puesta", comienza el listado de Cameron. "Hablá con tus conocidos, incluso si estás en el barrio. No salgas demasiado tarde. No toques nada que no estés comprando. Nunca salgas de un negocio sin un recibo o una bolsa, incluso si solo compraste un chicle", continúa.

Así, la lista repasa la forma en la que un joven afroamericano debe comportarse para no tener problemas en la vía pública. "Nunca hagas que parezca que hay un problema entre vos y otra persona. Nunca salgas de casa sin documento. No conduzcas con una musculosa. No te muestres en público con una remera sin mangas o un pañuelo en la cabeza. No salgas en público con una musculosa blanca o un trapo".

En la lista que elaboró Welch también aparecen recomendaciones sobre cómo tratar a un policía: "No manejes con la música muy alta. No te quedes mirando a una mujer blanca. Si un policía te interroga, no respondas mal, cooperá. Si un oficial de te detiene en el auto al azar, simplemente frená y mostrá la documentación", dice el joven en el video que publicó en TikTok y en Instagram y tiene más de 10 millones de reproducciones.

"Quiero que la gente entienda el tipo de cosas que mi madre tiene que inculcarme porque mi gente sigue siendo juzgada por el color su piel y no por quiénes somos, como dijo Martin Luther King Jr . Es una conversación obligatoria que nuestros padres deben tener con sus hijos para garantizar que volvamos vivos a casa", le dijo el joven a Buzzfeed . "Soportamos demasiado dolor y necesitamos que sientan al menos una parte de lo que mi gente siente en un día día a día para lograr un cambio significativo. Creo que si se puede sentir todo lo que se reprime en silencio, entonces podemos hacer un cambio real, porque ninguna raza debería sentirse así".