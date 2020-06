Daniel Vega compartió equipo de River con Matías Almeyda, quien hoy lo dirige en San José Earthquakes, de la MLS norteamericana.

"Vivimos encerrados y con temor" . Esa fue la frase que eligió Daniel Vega , ex arquero de River y Nueva Chicago que juega en el San José Earthquakes de la MLS estadounidense , para contar sus días en medio de la efervescencia social. En declaraciones a la agencia Télam, el Indio se refirió al aumento de la tensión luego del asesinato de George Boyd , hace más de una semana.

"El presidente Donald Trump decretó el toque de queda por las continuas manifestaciones violentas", recordó Vega, quien es dirigido en San José por otro argentino que es sinónimo de River: Matías Jesús Almeyda . " Estoy en contra del racismo por supuesto, pero no entiendo lo que pasa en la ciudad en que estamos, donde todos los días se presentan enfrentamientos muy duros, al igual que en otras cercanas como Oakland y San Francisco, algo similar a lo que vemos en Minneápolis y Nueva York", contó el arquero argentino.

Durante la entrevista, Vega no ocultó su sorpresa por la situación que vive el país en el que juega: "No entiendo lo que está sucediendo pese a que llevo más de tres años en Estados Unidos, porque en todo este tiempo nunca había sufrido algo así. Mis compañeros de equipo son de hablar poco en el vestuario, y menos de estas cosas. Por eso antes no traté estos temas con los norteamericanos, pero es preocupante la reacción de la gente al enfrentarse con las fuerzas de seguridad".

Daniel Vega, con la camiseta de San José Earthquakes, el equipo de la MLS en el que lo dirige Matías Almeyda.

Además, Vega contó las precauciones que toma en su casa con sus dos hijos (un hijo de ocho años y una de cuatro): "Les tratamos de explicar algunos detalles de lo que se ve por televisión para que no se asusten, porque ya venían atemorizados por el encierro a causa de la pandemia de coronavirus. Las dos situaciones nos afligen y por eso andamos con mucho cuidado y salimos lo menos posible", narró Vega.

El arquero formado en Nueva Chicago recordó cómo impactó el coronavirus en la MLS: "Aquí estuvimos descansando al principio de la cuarentena y hace pocos días volvimos a los entrenamientos individuales, porque el alcalde de la ciudad no lo permite en campo porque el coronavirus sigue afectando a mucha gente", explicó. California tiene 115 mil casos confirmados y casi 3000 muertes. En otros lugares del país, sin embargo, los equipos retomaron la actividad habitual: "Otros equipos cuyos lugares de entrenamiento están ubicados en los estados donde la enfermedad castigó a menos gente ya practican en forma grupal, en sus canchas, pero siempre guardando la distancia social y cumpliendo protocolos sanitarios ", contó Vega.

Fuente: Télam