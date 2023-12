escuchar

“El domingo a las 3.40 nos levantamos de la cama porque escuchamos un ruido muy fuerte: nuestro árbol se había caído sobre el techo de la casa y partió las tejas”, contó Roberto Vitelli, de 81 años, que vive junto a su esposa, Nora Fernández, también de 81, en una casa ubicada en el barrio de Villa Pueyrredón.

“Yo tengo un buen dormir, pero ese ruido despierta a cualquiera, fue terrible. Cuando me desperté, Roberto ya se había levantado y me comentó que sintió que la casa se movía”, sumó Fernández, que lleva 52 años de casado con Vitelli. Él completó: “Fue un bombardeo. Capaz que parece exagerado, pero no, fue así”.

Y desde entonces, alegaron que no tienen servicio de wi-fi, ni señal de televisión. “Queremos ver qué está sucediendo en otros barrios porque toda la zona de Villa del Parque y Villa Urquiza quedó muy perjudicada”.

Con la mirada en la ventana para ver a los operarios que estaban retirando el árbol, pero con los oídos en las conversación, Vitelli contó: “Recién hoy vinieron a cortar el árbol, pero lleva mucho trabajo porque no es cuestión de venir y podar o cortar así rápido. Hay muchos cables dando vueltas, muchos troncos pesados, ramas peligrosas. Es un trabajo minucioso el que deben hacer, pero nosotros tenemos todo el frente tapado, es grave la situación”.

El arbol cortó la calle y quedó sobre el techo de la casa Fabián Marelli

“Por suerte la luz no se cortó. Así que por ese lado tuvimos suerte. Pero sentimos mucha preocupación en el momento. No podría decir miedo, sino preocupación”, dijo Nora.

Esta mañana cuando Roberto escuchó la llegada de un camión, la emoción hizo que saliera corriendo a ver qué ocurría. Era la cuadrilla que venía a retirar el árbol. Empezaron a cortar las primeras ramas, pero como necesitaban más elementos y una elevadora volvieron más tarde.

“Hay una zona que se inundaba, que a veces entraba el agua en casa, se ha cortado la luz, ha caído algún árbol, ramas, pero esto nunca sucedió. Hace 40 años que vivimos acá, los años de la democracia. Luchamos para poder tener este hogar. Uno luchaba, trabajaba y lo conseguía, era un sueño y siempre lo cuidamos”, expresó Fernández, entre lágrimas.

Nora Fernández vive en Villa Pueyrredón desde su infancia Fabián Marelli

Y reflexionó, mientras se secaba las lágrimas: “Es muy complicado hoy en la Argentina poder alquilar, comprar una casita. Nosotros lo conseguimos y en el mismo barrio de nuestra infancia. Es triste que sucedan estas cosas. Además, hoy la situación del país es difícil, cuesta conseguir las cosas”.

Tras ser consultado por el plazo en el que van a terminar de limpiar la calle y su vereda, Vitelli contó: “No me dijeron nada. Lo que están cortando ahora son las ramas grandes. En la terraza también quedaron ramas enormes, pedazos de árbol, está todo destruido”.

La terraza de Nora y Roberto que también sufrió las consecuencias del temporal Fabián Marelli

“Esperemos que se solucione todo pronto. No es lindo vivir así, a nosotros como a muchas otras personas y jubilados nos cuesta mucho todo”, concluyó Fernández.

Temas Temporal en Buenos Aires