Un camión chocó contra un puente en la General Paz, volcó y generó un caos de tránsito

Un camión chocó este martes contra un puente en la avenida General Paz, a la altura de Avenida de los Constituyentes, en sentido al Río de la Plata y generó un caos de tránsito: volcó, su contenedor se desplomó y produjo un choque en cadena. Tras el incidente se asistió a dos personas.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) detallaron a LA NACION que la caída del contenedor provocó que un camión blanco que circulaba detrás del del vehículo impactara contra el mismo, lo que agravó la situación.

SAME asistió a dos pacientes de 27 y 53 años, ambos con politraumatismos, quienes fueron trasladados al Hospital Zubizarreta. Por su parte, el conductor del vehículo de gran tamaño firmó la negativa de traslado.

A través de diferentes imágenes quedó consignado el momento posterior al accidente, donde se puede ver el contenedor del camión caído sobre el asfalto, con golpes, y al camión blanco averiado, con parte del paragolpes hacia afuera. A su vez, una camioneta gris también resultó damnificada por el choque tras impactar de frente contra el vehículo que colisionó contra el contenedor.

Un camión chocó contra un puente en la General Paz

Tras el incidente, las unidades del SAME que asistieron al lugar debieron reducir la circulación para trabajar en la zona y cortaron dos carriles. De esta manera, se produjeron importantes demoras en el tránsito.

Un hecho similar había ocurrido días atrás, el viernes por la tarde, cuando un camión volcó y colapsó el tránsito en la General Paz. En esa ocasión, el vehículo también transportaba un contenedor y, al igual que en el caso de este martes, también ocurrió en el cruce con la avenida Constituyentes, de mano al río de la Plata.

El chofer del camión, de 43 años, resultó con lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. En tanto, el vehículo volcado ocupó casi la totalidad de uno de los carriles de la General Paz, con lo cual, sumado a la asistencia del SAME, se produjeron demoras en el tránsito.

El personal de la Comisaría Vecinal 12B intervino por el vuelco del camión, que transportaba alimentos. El rodado volcó al tomar una curva en la salida de tránsito pesado desde Panamericana, presuntamente a raíz de una mala maniobra, indicaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Ciudad.