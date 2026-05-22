Volcó un camión y colapsó el tránsito en la General Paz en el inicio del fin de semana largo

Un camión con acoplado que transportaba un container volcó en la tarde de este viernes en la autopista General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra, y ocasionó un colapso del tránsito en el inicio del fin de semana largo por el feriado del lunes próximo por el 25 de Mayo.

El siniestro tuvo lugar a la altura de la General Paz y el cruce con la avenida Constituyentes, de mano al río de la Plata, lo que afectó el tránsito durante la tarde en momentos en que numerosos vehículos salían de la ciudad por el fin de semana largo.

El chofer del camión, de 43 años, resultó con lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar intervino un equipo de médicos del SAME y una grúa para remover al vehículo.

Las demoras en el tránsito se produjeron debido a que el camión volcado ocupaba casi la totalidad de uno de los carriles.

El personal de la Comisaría Vecinal 12B intervino por el vuelco del camión, que transportaba alimentos. El rodado volcó al tomar una curva en la salida de tránsito pesado desde Panamericana, presuntamente a raíz de una mala maniobra, indicaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Ciudad.

Otro choque

Pero no fue el único siniestro. A la altura de Tecnópolis, también mano al Río de la PLata, hubo otra colisión, en este caso de cuatro vehículos en cadena.

Ese choque tambien demandó la intervención del SAME, que llegó con un helicóptero y ambulancias.

Otras afectaciones en el fin de semana largo: servicio interrumpido en el tren Sarmiento

En tanto, la línea del Tren Sarmiento funcionará con recorrido limitado en algunas de sus estaciones durante el fin de semana largo y otras no tendrán funcionamiento hasta el martes 26.

Trenes Argentinos anunció que, por obras de infraestructura, desde el sábado 23/5 al lunes 25/5, el ramal Once-Moreno circulará limitado entre Once y Merlo y el ramal Moreno-Mercedes estará interrumpido.

La empresa estatal informó que el trabajo que se lleva a cabo pertenece al plan de mejoras en la zona de vías que integran el entramado.

Asimismo, por este motivo, los trenes hacia Once se detienen en un andén provisorio en Morón, con acceso por las calles Sarmiento y Azcuénaga.