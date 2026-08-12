Un dogo atacó a un niño de dos años en Córdoba y quedó internado en terapia intensiva

Un niño de dos años quedó internado en terapia intensiva el martes por la tarde tras ser atacado por un dogo argentino en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. El menor sufrió severas heridas en la cara y el cráneo.

Tras la agresión del animal, al niño lo llevaron primero al Hospital Domingo Funes y después lo trasladaron al centro médico de la ciudad de Córdoba para recibir atención especializada, según informó el medio provincial eldoce.tv.

De acuerdo con fuentes policiales, el perro pertenecería a la propia familia del chico, aunque de momento se desconoce el motivo del ataque. La investigación quedó en manos de la fiscal de turno Silvana Pen, quien busca determinar cómo ocurrió el hecho.

El niño fue atacado por un dogo argentino

Una sucesión de casos recientes

Este hecho se enmarca en una serie de episodios similares registrados en la provincia. El domingo pasado al mediodía, un nene de tres años llamado Salvador murió tras ser mordido por una perra en la capital cordobesa. El chico jugaba frente a su casa cuando cruzó a un terreno baldío donde el animal estaba atado.

Su madre, Claudia, salió al advertir el ataque y lo trasladó de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde falleció por la gravedad de las heridas en la cabeza y el rostro. “El dolor, lo que yo vi, es una cosa que no... es una tragedia. Es algo tremendo. Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa”, declaró la mujer al respecto.

En tanto, la abuela de la víctima, Brenda, reclamó: “El perro actuó porque es un animal; el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño”.

Salvador falleció tras el ataque de un pitbull captura de redes

A raíz de ese caso, la fiscal Celeste Blasco imputó por homicidio culposo a la dueña y al cuidador de la perra, que permanece bajo observación en el Instituto Antirrábico. Ambos acusados continúan en libertad mientras avanza la causa.

Por otro lado, este martes al mediodía un hombre de 70 años fue atacado por dos perros —un mestizo y un bull terrier— en el barrio General Urquiza de la capital cordobesa. La víctima sufrió heridas en las piernas y fue llevada al Hospital de Urgencias, mientras que la Patrulla Ambiental secuestró a los perros para prevenir nuevos ataques.

Finalmente, el próximo 26 de agosto, la Cámara Primera del Crimen juzgará a José Nieto, dueño de dos dogos que el 9 de julio de 2023 mataron a Trinidad, una adolescente de 15 años, en el barrio Estación Flores de la misma ciudad. Aquella vez, los animales escaparon del predio donde estaban y atacaron a la joven, además de herir a otra menor.