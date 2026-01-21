Un edificio se incendió en el centro porteño: hay una persona hospitalizada y 70 evacuados

Un edifico de dos pisos ubicado en el barrio porteño de San Nicolás se incendió este miércoles por la tarde y como consecuencia una persona debió ser hospitalizada, otras dos fueron atendidas por los servicios médicos y al menos 70 fueron evacuadas, en las inmediaciones.

Según pudo saber LA NACION, el foco ígneo se originó en una terraza del segundo piso y provocó altas llamaradas. El tenor de las llamas, que se habrían esparcido rápidamente, provocaron que los habitantes de aquel departamento no pudieran salir por sus propios medios e iniciaron el llamado de auxilio a los servicios de emergencia.

Al menos 70 personas de casas y departamentos lindantes fueron evacuadas por precaución, al tiempo que tres de ellos necesitaron asistencia médica en el lugar y una de ellas tuvo que ser traslada al Hospital Ramos Mejía, según informó SAME a este medio.

La víctima fue un hombre de 44 años, que resultó con complicaciones respiratorias por inhalación de humo sintomática, pero estaría fuera de peligro. Además, dos adultos mayores sufrieron ”crisis de angustia".

Bomberos, policía y SAME asistieron a los damnificados

Una dotación de bomberos, personal policial y SAME arribaron a la intersección de las calles Chile y Virrey Ceballos para asistir a los damnificados. El operativo contó con ocho móviles de la Policía de la Ciudad que acordonaron las calles aledañas y redireccionaron el tránsito.

La dotación de bomberos se adentró en el edificio para rescatar a las personas atrapadas en el departamento. El rápido accionar de los profesionales ayudó a evitar mayores inconvenientes.