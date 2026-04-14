Agresión en el básquetbol: un hincha noqueó de un cabezazo a un ayudante técnico en el clásico de San Nicolás

La agresión de un hincha a un integrante del cuerpo técnico de Regatas opacó una nueva edición del clásico de San Nicolás, en el que se impuso Belgrano sobre Regatas por 80 a 73, por la séptima fecha de la división Sudeste 2 de la Liga Federal de básquetbol.

Lo que debía ser una fiesta terminó empañado por ese episodio ocurrido anoche en el estadio Fortunato Bonelli, en donde el local alcanzó la cima de su zona con un sólido récord de seis triunfos y una sola derrota.

Pero poco importó eso cuando apenas finalizado el encuentro, mientras los jugadores intercambiaban saludos y el público celebraba, un espectador logró irrumpir en el campo de juego y protagonizó una agresión directa e inesperada.

Agresión a árbitro en un partido de básqutebol

El blanco fue Gastón Petrella, ayudante técnico de Regatas, quien recibió un cabezazo en el rostro sin posibilidad de reacción. Las imágenes, que se viralizaron en cuestión de minutos, muestran la crudeza del impacto: Petrella cae y queda tendido sobre el parquet, generando una inmediata conmoción entre los presentes.

Según informaron medios locales, el partido se había desarrollado con normalidad y sin incidentes. Incluso, por disposición de ambas dirigencias, no hubo público visitante, más allá de un grupo reducido que accedió con acreditaciones protocolares. Sin embargo, el operativo de seguridad no logró impedir el ingreso del agresor al rectángulo de juego, un dato que inevitablemente abre interrogantes sobre los controles implementados, que están siendo investigados.

El festejo de Belgrano luego de ganar el clásico ante Regatas, empañado por la agresión al ayudante técnico del equipo visitante (https://diarioelnorte.com.ar/)

Tras el ataque, Petrella fue trasladado a un centro de salud de la ciudad, donde ingresó con traumatismos en la zona frontal y el tabique nasal, además de haber presentado pérdida de conocimiento y desorientación. Quedó internado en observación luego de que se le practicaran estudios, entre ellos una tomografía, para determinar el alcance de las lesiones.

El repudio fue inmediato y unánime. Desde Regatas emitieron un comunicado en el que expresaron su “total apoyo” al asistente técnico y calificaron lo sucedido como una “lamentable agresión”. “Gastón es un trabajador comprometido, reconocido por su esfuerzo diario, su dedicación constante y su permanente predisposición al servicio del club”, señalaron, al tiempo que remarcaron su rechazo a cualquier hecho de violencia “dentro o fuera de una cancha”. Además, confirmaron que el club radicó la denuncia correspondiente y se puso a disposición de la Justicia.

Del lado de Belgrano también hubo una rápida reacción institucional. La entidad organizadora pidió disculpas públicas a Petrella y a Regatas, lamentó lo ocurrido y destacó que había dispuesto medidas preventivas como seguridad privada y presencia policial. Asimismo, informó que el agresor fue identificado y que el club colaborará con la Justicia y con la Confederación Argentina de Básquet en el esclarecimiento del hecho.

Se espera que haya sanciones para el club organizador y el agresor, tanto a nivel disciplinario como judicial.