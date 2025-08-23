Un especialista advirtió sobre el efecto impensado del estrés en las mujeres: “Impacta notablemente”

En su visita a LN+, Jorge Tartaglione detalló cómo influyen el estrés y el estilo de vida en la aparición de infartos; los factores de riesgo en el mundo de las enfermedades cardíacas
“El estrés impacta notablemente en la mujer en este siglo”. Esa es la definición que utilizó el cardiólogo Jorge Tartaglione para explicar el aumento de infartos en mujeres. En LN+, el cardiólogo mencionó que el actual ritmo acelerado de la sociedad conduce a un estilo de vida digitado por el estrés crónico, el sedentarismo, la privación del sueño y mala alimentación.
“Los dolores cardíacos son subestimados hasta por los propios médicos”, aseguró Tartaglione. En esa dirección, aclaró que el dolor de pecho no es un síntoma claro de infarto femenino.
Según la literatura médica, el típico dolor en el pecho a veces es menos específico en la mujer, que puede sufrir otros síntomas, como náuseas, vómitos e indigestión.
“De vez en cuando la mujer viene, se agarra la blusa y te dice: ‘Doc, tengo una sensación rara, no es un dolor de pecho, pero se me extiende’”, explicó.
Por ello, antes de despedirse, detalló: “No hay que subestimar cuando una mujer te dice: ‘Siento algo raro’, porque puede haber algo detrás. Controlá los factores de riesgo y cuidate”.
Infartos: algunos factores de riesgo
- Soledad
- Vida sedentaria
- Colesterol alto
- Contaminación ambiental
- Estrés continuo y no controlado
- Hipertensión, diabetes y sobrepeso
- Consumo de alimentos ultraprocesados
