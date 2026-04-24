Té de clavo de olor y laurel: qué dicen los especialistas sobre sus beneficios en la salud

El hábito de integrar especias en infusiones trascendió el ámbito gastronómico para instalarse como una alternativa de medicina tradicional. El té elaborado a partir de clavo de olor y hojas de laurel, una combinación que históricamente se utilizó en diversos hogares, es hoy objeto de análisis debido a sus potenciales beneficios para el bienestar. Según la National Kidney Foundation, estos ingredientes son considerados superalimentos debido a su riqueza en vitaminas, minerales y antioxidantes, elementos fundamentales para realzar el sabor de los platos sin necesidad de recurrir al exceso de sal o azúcar, aunque su uso en infusión requiere una mirada cautelosa y basada en la evidencia científica disponible.

La composición química de estos elementos justifica, en parte, el interés que generan, ya que el clavo de olor, proveniente del árbol Syzygium aromaticum, posee un compuesto denominado eugenol, un antioxidante natural que, según destaca Healthline, podría contribuir a mejorar la salud general al incorporarse en una dieta equilibrada. Por otro lado, el laurel (Laurus nobilis) aporta una notable carga de antioxidantes, fibra y minerales. Investigaciones citadas por Medicinal Plants of South Asia sugieren que esta planta cuenta con propiedades antibacterianas, antivirales y antiinflamatorias, además de estar vinculada con la capacidad de cicatrización de heridas. La suma de ambos ingredientes en un té busca capitalizar este potencial antioxidante para combatir el estrés oxidativo, factor asociado al desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes y ciertos tipos de cáncer.

El clavo de olor mejora la salud general al incorporarse en una dieta equilibrada Freepik

En relación con el control de la glucosa, el consumo de esta bebida despertó el interés médico para el acompañamiento de padecimientos metabólicos. Healthline explica que, si bien la infusión no debe considerarse una cura, algunos componentes podrían ayudar en la gestión de la diabetes tipo 2. En el caso del laurel, se estudian sus polifenoles por su posible rol en la regulación de los niveles de glucosa y colesterol. De igual forma, el clavo podría coadyuvar en el mantenimiento de la azúcar en sangre en personas con o sin prediabetes. No obstante, los especialistas enfatizan que la ingesta debe ser siempre un complemento y nunca un reemplazo de los tratamientos médicos profesionales.

El sistema digestivo es otro de los campos donde este té encuentra aplicaciones frecuentes en la medicina popular. El laurel se empleó tradicionalmente para mitigar la flatulencia, la hinchazón y facilitar la digestión, un efecto respaldado por estudios en modelos animales citados por el National Center for Biotechnology Information. Complementariamente, el eugenol presente en el clavo de olor fue vinculado con beneficios contra la bacteria Helicobacter pylori y el alivio de úlceras gástricas. Asimismo, la inhalación del vapor de esta infusión se utiliza, según la Cleveland Clinic, como un mecanismo para abrir las fosas nasales ante cuadros de congestión respiratoria.

El laurel aporta una notable carga de antioxidantes, fibra y minerales (Fuente: Pexels)

A pesar de sus atributos, los expertos subrayan la existencia de contraindicaciones: es vital no ingerir las hojas de laurel enteras por el riesgo de asfixia que representan y mantener una dosis moderada, ya que el consumo excesivo de clavo de olor puede interferir con medicamentos anticoagulantes o destinados al control de la glucosa. Asimismo, las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia deben consultar previamente a un médico, dada la falta de certeza sobre la seguridad del compuesto. La preparación sugerida consiste en hervir dos tazas de agua con cuatro hojas de laurel y media cucharada de clavos, además de dejar reposar diez minutos antes de filtrar, con la opción de añadir miel, limón o canela para mejorar su perfil organoléptico y aromático.

Finalmente, cabe señalar que esta mezcla posee usos alternativos fuera del consumo directo. El hervido de estos ingredientes se emplea para perfumar ambientes o repeler insectos, mientras que algunas corrientes como el Feng Shui atribuyen a la combinación propiedades energéticas relacionadas con la atracción de la prosperidad. Independientemente del uso, la recomendación profesional es siempre priorizar la seguridad, sin excederse y al comprender que la eficacia de estos remedios naturales es variable según cada organismo.