Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Jorge Tartaglione estuvo en LN+ donde igualó el tabaquismo con la adicción a la cocaína; “mi padre murió de un cáncer de pulmón por fumador”, confesó
- 2 minutos de lectura'
“El tabaquismo produce la misma adicción que la cocaína y es socialmente aceptado”, dijo Jorge Tartaglione en su visita a LN+. Además, el cardiólogo hizo una revelación y compartió el estudio médico que todas las personas que fumaron o que actualmente lo hacen, deberían realizarse.
“Quienes fumaron durante veinte años y dejaron de hacerlo, por ejemplo, hace quince años, tienen la posibilidad de hacerse un estudio que no solo permite la detección temprana de tumores y nódulos, sino que además les puede salvar la vida: la tomografía computarizada de baja intensidad”, explicó Tartaglione.
Para resaltar la importancia de interrumpir a tiempo este tipo de adicciones y realizarse los chequeos pertinentes, Tartaglione hizo una confesión: “Mi padre murió de un cáncer de pulmón por fumador”.
Si no fumo, ¿me pasa algo?
El rol del fumador pasivo fue otro de los aspectos analizados por el cardiólogo. Para eso expuso los casos típicos:
- El directo, propio del que fuma.
- El de segunda mano, es decir, de los familiares que viven con el fumador.
- El de tercera mano, cuando, por ejemplo, dormís en una habitación de hotel donde fumaron: en las paredes la sustancia del tabaco sobrevive por nueve meses.
Los efectos que provoca en el cuerpo humano dejar el cigarrillo: ese fue el último tema sobre el que expuso Tartaglione. “A los veinte minutos de dejar de fumar, tu frecuencia cardíaca se normaliza. A los dos días pasa lo mismo con tu capacidad pulmonar. A los tres años tenés el mismo riesgo que una persona que no fumo de tener un infarto agudo de miocardio. Y entre los 10 y 15 años, de tener un cáncer de pulmón", concluyó.
Otras noticias de Tabaquismo
Lecciones tributarias de la Corte sobre el señor del tabaco
Una adicción que avanza. Cuál es el estudio que todas las personas que fuman o fumaron deberían realizarse, según un experto
Revés para el Señor del Tabaco. La Corte convalidó un impuesto a los cigarrillos y Otero debe pagar hasta US$2000 millones
- 1
Oración a Santa Rosa de Lima: esta es su historia y qué rezarle
- 2
Qué pasó en Ezeiza y Aeroparque hoy con el paro de controladores
- 3
Cambio de huso horario: por qué Argentina vive una hora adelantada
- 4
Paro de controladores aéreos. Aerolíneas Argentinas anticipa otra jornada de conflicto con sus vuelos