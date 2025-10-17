Un fallecido y tres sobrevivientes: hallaron el helicótero chileno extraviado ayer en el Campo de Hielo Sur

EL CALAFATE.- La Fuerza Aérea de Chile halló hoy el helicóptero con el cual se había perdido contacto ayer en la zona del Campo de Hielo Sur, en la frontera con Santa Cruz. El piloto de la nave falleció y los otros tres tripulantes sobrevivieron.

“Durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur”, informó la FACH en un comunicado. “La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, se anadió.

De acuerdo a la información difundida oficialmente, el militar fallecido es el Capitán de Bandada, Sergio Hidalgo Leiva quien se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación 9, en tanto que los tres sobrevivientes se encuentran fuera de peligro, asistidos por médicos a la espera de ser trasladados a un hospital de Santiago de Chile, confirmaron desde la FACH.

El contacto se había perdido en el sector refugio Eduardo García Soto, ubicado en el Campo de Hielo Sur, luego de despegar desde el aeródromo de la localidad chilena de Villa O´Higgins ubicada sobre el lago homónimo.

El Campo de Hielo Sur se extiende entre Argentina y Chile y se trata de un gran cuerpo de hielo, -el mayor del hemisferio Sur después de la Antártida-, con una superficie de 13,000 km², y una longitud de 350 km.

Anoche, desde la FACH informaron que posterior a la pérdida del contacto se activó el operativo de rescate SAR (Search and Rescue), con lo cual se dispuso la búsqueda de la aeronave por parte de un equipo de rescate compuesto por helicópteros, aviones y efectivos del país trasandino.

“Se dispuso una investigación para determinar las causas que provocaron este lamentable accidente el cual enluta a todo nuestro país, debido a que afectó a Aviadores Militares que se encontraban cumpliendo funciones en apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas de nuestro territorio nacional”, señaló la Fuerza Aérea Chilena. Tampoco se informó oficialmente el lugar en que fue encontrado el helicóptero.

El refugio Eduardo García Soto se encuentra en el sector del Campo de Hielo Sur también conocido como Hielos Continentales, en la zona fronteriza con Argentina, a 27 km en línea recta de la localidad de El Chaltén, aquí en Santa Cruz.-