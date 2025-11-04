Un feroz temporal en Bolívar generó voladuras de techos y destrozó árboles

Un fuerte temporal sacudió en la noche del lunes a la localidad de Urdampilleta, ubicada en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, el cual generó destrozos, prohibió la actividad cotidiana y alertó a los vecinos. El fenómeno meteorológico provocó que algunos techos de las casas de la zona se vuelen y la caída de la energía eléctrica, mientras que las autoridades informaron que las condiciones adversas continuarán durante toda la madrugada e, incluso, se extenderán durante todo el martes.

Las tormentas comenzaron a formarse alrededor de las 19 y todavía persisten, aunque con menor movimiento. Según informó el medio TN, la caída de granizo y las potentes ráfagas de viento generaron que se corte la energía eléctrica, se volaron muchos techos -al menos 40- y se cayeron árboles y antenas. Por el momento no se registraron víctimas o heridos.

Las autoridades meteorológicas aseguraron que se espera una alerta a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. En este sentido, recomendaron permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos; asegurar los objetos que puedan volarse; mantenerse alejado de los árboles y artefactos eléctricos; evitar el uso de teléfonos con cables; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y, si hay riesgo de que el agua ingrese al hogar, cortar el suministro eléctrico.

Una feroz tormenta en Bolívar generó destrozos

El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, de momento no se expresó públicamente por el temporal, sin embargo, compartió en sus redes sociales información sobre cómo protegerse y a qué servicio estatal recurrir ante alguna emergencia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en Urdampilleta hay una alerta por tormentas fuertes, con vientos de aproximadamente entre 13 y 22 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. Además señaló que las condiciones adversas persistirán durante el martes: para la madrugada se prevén tormentas fuertes, con probabilidad de precipitación de entre 70% y 100%, chaparrones para la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas más leves por la noche, mientras que para el miércoles no se anticipan lluvias.

El SMN, a su vez, sostuvo que en la zona podrían aparecer intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos mientras perdure la alerta amarilla por tormentas y vientos. También indicó que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 milímetros.