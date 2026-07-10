Un funcionario mendocino dio positivo en un control de alcoholemia y renunció a su cargo: no tenía licencia ni seguro

El coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael y consejero titular del Consejo de Minería de Mendoza, Diego Silvestre, renunció tras dar positivo en un test de alcoholemia durante un control vial en el que también detectaron que no tenía licencia de conducir ni seguro vehicular.

El hecho ocurrió el pasado domingo 5 de julio alrededor de las 10.40 en la localidad de San Rafael, cuando la policía detuvo la camioneta Fiat Strada que manejaba durante un operativo de rutina.

Al realizarle el test de alcoholemia, el abogado de 40 años dio 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera cuatro veces el límite máximo permitido por la ley, que es de 0,5 gramos, según informó el medio local Los Andes.

Durante el control, los agentes comprobaron que el conductor circulaba sin ningún tipo de documentación obligatoria. Según informó MDZ, el acta policial detalló que Silvestre manejaba sin el registro de conducir, sin el seguro del auto y sin la cédula verde.

Tras la difusión del caso en los medios de comunicación regionales, el funcionario presentó su renuncia indeclinable a los cargos el miércoles último por la mañana.

Silvestre combinaba su actividad como abogado con la militancia en la Unión Cívica Radical y trabajaba además como asesor técnico del bloque de Cambia Mendoza en el Concejo Deliberante local.

Hace poco tiempo se había incorporado al Consejo de Minería de la provincia como consejero titular en representación de los abogados, cargo en el que no llegó a cumplir más de un mes.

Después de lo trascendido, desde el Ministerio de Ambiente informaron que Silvestre no tenía un vínculo directo con esa cartera y aclararon que su designación en el área minera correspondía a una postulación del Colegio de Abogados.

El Gobierno provincial aceptó la dimisión a todos sus puestos en el Poder Ejecutivo luego de confirmarse las infracciones de tránsito.

El registro de casos similares en Mendoza

Los medios locales denunciaron que este hecho se suma a otros antecedentes de funcionarios que dieron positivo en controles de alcoholemia mientras ejercían sus funciones.

Uno de ellos fue el de Jorge Teves, quien presidía el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) y renunció el 17 de enero de 2025 después de haber tenido 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre en un control en Godoy Cruz, cuando manejaba un auto oficial.

En el sur provincial, el 10 de mayo de 2025, el entonces concejal radical Miqueas Burgoa registró 1,25 gramos en la localidad de Bowen, General Alvear. A diferencia de Silvestre, Burgoa no dejó su cargo y el Concejo Deliberante no alcanzó los votos necesarios para desplazarlo de su banca.

Una situación similar ocurrió con el concejal del Partido Libertario Martín Antolín, a quien detuvieron el 24 de noviembre en la ciudad de Mendoza mientras conducía un BMW con 1,16 gramos de alcohol en sangre. Aunque en el Concejo Deliberante de San Rafael se inició un proceso para removerlo, tampoco se reunieron los votos para su destitución.