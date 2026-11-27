Un hombre oriundo de Rosario murió este jueves por la noche después de chocar contra un camión en el cruce de la ruta nacional 34 y la ruta AO12. El lugar del accidente se ubica cerca de la localidad de Ibarlucea, en Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en el kilómetro 13,5 por motivos que aún se investigan. A raíz del golpe, el automovilista, identificado como Maximiliano Nicolás Ammirati y a bordo de un Chevrolet Onix de color blanco, sufrió fracturas expuestas en ambas piernas, evisceración intestinal, traumatismos en la cara y en distintas partes del cuerpo, además de la amputación de su brazo izquierdo.

- Rosario 3

Según informó el medio local Rosario 3, personal de emergencias médicas lo asistió en el lugar y lo llevó de urgencia al Hospital Escuela Eva Perón, ubicado en la localidad santafesina de Granadero Baigorria. Pese a los esfuerzos de los médicos por estabilizarlo, la guardia del centro de salud confirmó que falleció a las 23.40.

El conductor del camión, un hombre de 52 años oriundo de Santiago del Estero identificado con las iniciales A. S., también resultó herido durante el choque. Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de Granadero Baigorria lo trasladó al Hospital Granaderos a Caballo, en la ciudad de San Lorenzo, donde quedó internado con diagnóstico de politraumatismos.

Tras el choque, una dotación de Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez y policías de la zona trabajaron en el sector para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito. En paralelo, peritos del Gabinete Criminalístico realizaron las mediciones y pericias en el lugar para establecer la mecánica del hecho, mientras que la Justicia abrió una investigación caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Precauciones a la hora de conducir en ruta

Los especialistas aconsejan tomar una serie de recaudos para disminuir los peligros al momento de salir a la ruta: