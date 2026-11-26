Un hombre se descompensó al volante y murió cuando volvía de pescar en la Ruta 237
El acompañante que viajaba en el auto logró frenar sobre la banquina y contactar a Gendarmería, pero no pudieron salvarlo
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Un hombre de 58 años murió este martes tras sufrir una descompensación repentina mientras manejaba su auto por la Ruta Nacional 237, a la altura de Villa Llanquín. El conductor, que había ido a pescar, volvía a su casa en Villa La Angostura cuando se desvaneció al volante.
La secuencia ocurrió cerca de las 20.55 en el kilómetro 1610 del camino, ubicado cerca de la zona cordillerana. La víctima, identificada por sus iniciales como A.A.C., circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend en compañía de otra persona, según informó el medio local Diario Andino.
De acuerdo con el relato de las autoridades que actuaron en el lugar, durante el trayecto, el hombre empezó a desvanecerse progresivamente hasta perder el control del vehículo. Al notar esta situación, su acompañante logró frenar el auto sobre la banquina para evitar un accidente, sacó al conductor del habitáculo y fue a buscar asistencia a un puesto vehicular cercano, cuyos efectivos se acercaron inmediatamente.
Agentes del Destacamento Nahuel Huapi también recibieron la alerta y llegaron al lugar, donde efectivos del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional Argentina ya realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. Minutos después se sumó una ambulancia enviada desde San Carlos de Bariloche.
Pese a los esfuerzos combinados de los médicos y el personal de seguridad durante varios minutos, las tareas de RCP no dieron resultado y el equipo sanitario confirmó el fallecimiento en el lugar.
La Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial asumió la investigación para determinar los motivos de lo ocurrido. Por orden de la sede judicial, personal del Gabinete de Criminalística de la Dirección Seguridad Lagos del Sur y un médico forense estuvieron en la escena para documentar el hecho y revisar el cuerpo. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para precisar la causa médica exacta que provocó la descompensación.
Precauciones a la hora de conducir en ruta
Si bien este tipo de episodios de salud son repentinos, los expertos recomiendan una serie de precauciones para reducir los riesgos a la hora de viajar en ruta:
- Bajar la velocidad ante cualquier riesgo y adaptarla al clima o al tránsito, ya que ir rápido reduce el campo visual, la capacidad de reacción y hace caer la chance de sobrevivir de un peatón atropellado
- Manejar con criterio preventivo y sin exceso de confianza —por ejemplo, en cruces sin semáforo— y reducir la marcha si otro conductor está indeciso, distraído o acelera
- Revisar frenos, luces y neumáticos antes de salir, evitar manejar cansado o elegir otro medio de transporte si falta descanso, no manipular el celular y usar cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en todos los trayectos
- Evitar todo tipo de distracciones al volante como infusiones, usar el teléfono celular o conversaciones que no permitan mantener una atención plena
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