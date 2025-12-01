Un hospital público de la ciudad habilita una tecnología para combatir con mayor eficacia el cáncer en adultos

El sistema público porteño está a punto de dar un paso decisivo en oncología: el Hospital de Oncología María Curie finalizará en los próximos días la instalación de un acelerador lineal de última generación, un equipo capaz de administrar radiación con una precisión milimétrica que hasta ahora solo estaba disponible en algunos centros privados o en instituciones públicas de otras provincias. La tecnología permitirá tratar tumores sólidos con mucha mayor exactitud y disminuir de forma sustancial el impacto sobre los tejidos sanos, un cambio que redefine el estándar de la radioterapia pública en Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad destacan que se trata de una incorporación inédita. “El Hospital Oncológico Marie Curie incorporó el primer acelerador lineal de última generación del sistema público de salud de la Ciudad”, informaron, y subrayaron que el equipo puede adaptar los haces de radiación a la forma del tumor para maximizar la destrucción de células malignas sin comprometer estructuras sanas.

El nuevo acelerador lineal permite dirigir la radiación con una precisión milimétrica, reduciendo el daño en tejidos sanos y optimizando la eficacia del tratamiento wutzkohphoto - Shutterstock

La llegada del acelerador lineal —o linac, como lo denominan los especialistas— representa la concreción de un proyecto que llevaba más de veinte años en carpeta.

Para la cartera sanitaria, “es el primer y único equipo de estas características en el sector público” y marcará un antes y un después en la atención oncológica. Agregaron que el personal del hospital fue capacitado en nuevas modalidades de tratamiento y en estándares reforzados de calidad, lo que permitirá sostener la operación del dispositivo con criterios modernos de seguridad y eficacia.

El linac reemplazará a la bomba de cobalto, un dispositivo histórico pero con limitaciones significativas. Mientras las tecnologías convencionales dispersan la energía como una luz amplia, difícil de controlar, el acelerador lineal genera un haz altamente concentrado, comparable a la precisión de un láser. Esa diferencia cambia por completo el margen terapéutico: permite administrar dosis más altas sin aumentar la toxicidad y reduce los daños colaterales, un aspecto especialmente relevante en tumores de pulmón, cabeza y cuello, próstata y cerebro.

La Ciudad incorpora tecnología de punta para radioterapia, un avance clave en la atención oncológica pública Getty Images

El costo de esta modernización superó los 4.000.000 de dólares e incluyó tres componentes esenciales: una sala blindada especialmente diseñada para alojar el equipo, el acelerador lineal en sí mismo y un tomógrafo de planificación que permite definir exactamente qué área del cuerpo debe recibir la radiación. Desde la Ciudad remarcan que el dispositivo recibido por el María Curie se encuentra entre los más avanzados instalados en Argentina, comparable con los de instituciones privadas de referencia como el Hospital Alemán o el Instituto Fleming.

Para dimensionar el salto tecnológico, la visión del sector privado resulta clave. Carmen Castro, jefa del Servicio de Radioterapia del Hospital Alemán, explica que los aceleradores lineales modernos cambiaron la manera en la que hoy se planifican y ejecutan los tratamientos. “Permiten realizar radioterapia altamente dirigida, ajustada a las características de cada paciente, con resultados más efectivos y más seguros”, señala.

Destaca que los equipos de última generación integran imágenes en tiempo real para ajustar diariamente el tratamiento y corregir desplazamientos del tumor o variaciones anatómicas. La planificación asistida por inteligencia artificial, explica, permite una precisión inédita y reduce el impacto en la vida cotidiana, ya que los procedimientos son más cortos y menos invasivos.

Desde el ámbito de la oncología clínica, la mirada es igualmente contundente. Diego Kaen, expresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, sostiene que los aceleradores lineales representan “la máxima tecnología disponible en el país” y que su precisión llega al punto de trabajar “con la sensibilidad de la punta de un alfiler”. Explica que este nivel de exactitud habilita técnicas como la radiocirugía, que administran dosis muy elevadas en pocas sesiones con impacto directo en la efectividad del tratamiento. “Cuanto más preciso seas en tratar un tumor, menos efectos secundarios vas a tener y más efectivo vas a ser”, afirma Kaen al describir una tendencia transversal en la oncología moderna: radioterapia más focalizada, tratamientos dirigidos más específicos y cirugías robóticas más finas.

Valor simbólico y práctico

Kaen también destaca el valor simbólico y práctico de que el María Curie, un hospital municipal con casi un siglo de historia, formador de generaciones de oncólogos, acceda a esta tecnología. “Es una gran felicidad para el equipo médico, para los pacientes y para la comunidad”, señala, y resalta que la modernización no solo mejora pronósticos: también facilita el acceso. Explica que recibir tratamiento en la propia institución, sin derivaciones ni traslados largos, mejora la calidad de vida del paciente y favorece un seguimiento más estrecho con su equipo habitual, factores que también influyen en los resultados.

Los aceleradores lineales representan la forma más moderna y segura de administrar radiación en tumores sólidos Gentileza Grupo Mass

El contexto epidemiológico refuerza la necesidad de esta incorporación. En los últimos años aumentaron las consultas por tumores en personas menores de 50 años, fenómeno que profesionales del hospital vinculan a cambios en los hábitos, el sedentarismo, el estrés crónico y la alimentación.

La institución trata habitualmente los tumores más prevalentes del sistema de salud argentino: mama, cuello uterino, próstata, colon y recto. El quinto lugar, depende de la población de referencia. En algunas zonas predomina el cáncer de pulmón; en otras, los tumores gástricos. Con la nueva tecnología, el hospital podrá ofrecer tratamientos más precisos en todos estos cuadros, incluidos aquellos en los que cada milímetro importa.

Según confirmaron fuentes sanitarias, el acelerador lineal estará operativo en las próximas semanas y comenzará a utilizarse antes del cierre del mes.