Un incendio en el Puerto de Frutos afectó a dos locales comerciales

Durante la mañana de este sábado se desató un incendio en el Puerto de Frutos, una de las zonas más conocidas del municipio bonaerense de Tigre. Las llamas afectaron a dos locales comerciales pero ya fueron controladas por los bomberos.

Según pudo saber LA NACION de fuentes municipales, el fuego se desencadenó alrededor de las 10 en un local de venta de artículos de mimbre y fibrofácil (madera) en la intersección de las calles Sarmiento y Buenos Aires, en la zona de Puerto de Frutos.

Tras la alerta por parte de vecinos, un fuerte operativo de Bomberos se montó en el lugar para contener las llamas, que alcanzaron dos locales y previnieron que se expanda a otros comercios, de acuerdo a lo que publicó el medio local Qué Pasa Web.

El Puerto de Frutos tiene una entrada principal por la calle Sarmiento —pasando las vías del Tren de la Costa— y una secundaria por la calle Pedro Guareschi. El predio está compuesto por varios sectores.

Distintos videos que publicó el medio local Pacheco Informa —aportados por vecinos y turistas— mostraron las llamas que consumían a los techos de los locales del puerto.

Incendio En El Puerto De Frutos, Bomberos Trabajan En El LugarGracias Por El Vídeo @Dany80man

El incendio duró al menos media hora y en el operativo se logró controlar el principal foco, que estaba dentro del local de mimbre y fibrofácil. En tanto, no se registraron heridos, aunque un bombero tuvo que ser atendido por inhalación de humo, pero está fuera de peligro.

Del operativo participaron Prefectura Naval, el cuartel de bomberos del municipio, personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y Defensa Civil.

Por otro lado, las autoridades todavía se encuentran trabajando en el lugar para realizar las pericias y así investigar las causas del incidente.

En 2020, otro incendio provocó severos daños, entre ellos la destrucción total, de varios locales del Puerto de Frutos.

Un incendio provocó daños en varios locales del puerto de frutos en Tigre en 2020 Telam

El siniestro se había desatado en un local de venta de artesanías y tampoco hubo víctimas, sobre todo porque ocurrió durante la madrugada. A la mañana siguiente, el fuego fue controlado por los Bomberos, pero tres de 10 locales de la zona sufrieron daños totales.