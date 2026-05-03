El 0-0 entre Racing y Huracán clasifica a los dos, favorecidos por las derrotas de Tigre y Sarmiento

Desde las 16, se jugarán en simultáneo cuatro partidos que definirán los últimos clasificados a los playoffs y el orden final de la tabla, un factor clave de cara a los cruces de octavos de final, tanto por los rivales como por la localía. Racing, que se mete en playoffs si gana, recibe en el Cilindro a Huracán, al que le alcanza con un punto; Rosario Central, que busca terminar segundo, recibe a Tigre, con chances de avanzar; Gimnasia y Esgrima La Plata, ya clasificado, será local ante Argentinos Juniors, que también aspira al segundo lugar; y Belgrano, que intenta sostener el quinto puesto, enfrenta en Córdoba a Sarmiento de Junín, que necesita golear y esperar otros resultados.

El foco principal está puesto en Avellaneda, donde se jugará el único cruce con dos equipos que aún no aseguraron su lugar en los octavos de final: Racing avanzará si gana, y si empata deberá esperar que no triunfen Tigre ni Sarmiento. Huracán, en tanto, podría clasificar incluso si pierde, aunque también necesita que no ganen ni el Matador ni el Verde de Junín. El empate podría meter a los dos, aunque la Academia quedaría condicionada a lo que ocurra en otros partidos.