El 0-0 entre Racing y Huracán clasifica a los dos, favorecidos por las derrotas de Tigre y Sarmiento
Cinco equipos van por los últimos dos cupos para los playoffs
Los cuatro partidos, al entretiempo
Racing iguala ante Huracán al término de 45 minutos sin emociones y, por ahora, avanza a los playoffs, ya que Tigre cae 1-0 frente a Rosario Central y Sarmiento pierde 2-0 ante Belgrano, de Córdoba.
Gimnasia vence por la mínima a Argentinos Juniors y se mantiene en el sexto lugar, mientras que el Bicho deja pasar la chance de trepar al segundo puesto.
De esta manera, Barracas Central, que comenzó la fecha entre los ocho primeros, se quedaría fuera de la definición del campeonato.
¡Gol de Rosario Central!
Alexis Soto puso arriba al Canalla a los 38 minutos del primer tiempo, frente a Tigre. Con este resultado, el Canalla trepa al segundo lugar de la Zona B (al menos, hasta que juegue River) y también ayuda a Racing y Huracán, que pelean la clasificación con el Matador.
¡Gol de Belgrano!
A los 36 minutos del primer tiempo, el Pirata, con una formación alternativa, le gana 1-0 a Sarmiento de Junín con gol de Francisco González Metilli. De esta forma, Belgrano de Córdoba recupera el quinto lugar en la zona, complica las chances del Verde y les da tranquilidad a Racing Club y Huracán, que con el 0-0 parcial se estarían clasificando.
¡ARRIBA BELGRANO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 3, 2026
Metilli definió ante la salida de Burrai y lo gana ante Sarmiento ✅
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Racing va, pero sin claridad
La Academia empuja más con ímpetu que con fútbol, pero todavía no hace méritos para doblegar a Huracán. El 0-0 lo clasifica -al igual que al Globo-, aunque no le asegura el pase: dependerá de que no ganen Tigre ni Sarmiento, de Junín. Baltasar Rodríguez vio la amarilla, llegó a la quinta y, si el equipo avanza, no podrá jugar los octavos de final.
¡Un perro suelto en Arroyito!
Durante el primer tiempo del empate entre Rosario Central y Tigre, una mascota irrumpió en el campo de juego y, tras corretear durante algunos minutos por el césped -esquivando a quienes intentaban retirarlo-, fue finalmente sacado por personal de seguridad. Una pequeña nota de color en un partido sin emociones.
¡¡OLE!! Un PERRO se metió en el Gigante de Arroyito en pleno Rosario Central vs. Tigre y no paró de gambetear... ¡dejó a dos alcanzapelotas del Canalla desparramados por el verde césped! pic.twitter.com/fYDGp7nOOF— SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026
¡Gol de Gimnasia!
A los 12 minutos del primer tiempo, Agustín Auzmendi recuperó la pelota sobre la banda, se internó en el área y le sirvió la definición a Marcelo Torres, que convirtió con el arco libre. Con el 1-0 ante Argentinos Juniors, el Lobo sube al quinto lugar en la Zona B y, por ahora, enfrentaría a Talleres, de Córdoba, en los octavos de final del Apertura.
¡SÍ, CHELO! Marcelo Torres la empujó abajo del arco para el 1-0 de Gimnasia sobre Argentinos Juniors.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 3, 2026
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¡Arrancaron los partidos!
Con todos los encuentros igualados sin goles, Racing Club se estaría clasificando por diferencia de gol, y el que bajaría de los playoffs es Barracas Central. Huracán se mantiene adentro; Tigre y Sarmiento de Junín, por ahora, continúan afuera.
Con Maravilla titular, así van Racing y Huracán
El equipo de Gustavo Costas formará con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Franco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini; Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez y Baltasar Rodríguez.
Los de Diego Martínez, en tanto, irán con Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Lucas Blondel, Facundo Waller, Óscar Romero, Thaiel Peralta; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.
El vestuario más lindo del mundo 🩵🤍 pic.twitter.com/fZfCuTZdNs— Racing Club (@RacingClub) May 3, 2026
Gimnasia y Argentinos Juniors, con equipos confirmados
El Lobo formará con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Nicolás Barros Schelotti, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.
El Bicho, por su parte, presentará estos 11: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Érik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Facundo Jainikoski, Tomás Molina e Iván Morales.
Entrada en calor ⌛️ pic.twitter.com/DAxjUhys0n— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) May 3, 2026
Belgrano, con suplentes; Sarmiento, con todo
Con el equipo ya clasificado, Ricardo Zielinski preservará a los titulares de cara a los octavos de final del Apertura:
Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo; Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Francisco González Metilli y Lucas Passerini.
El Verde, que busca meterse entre los mejores ocho, va con lo mejor: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Jonatan Gómez; Junior Marabel y Pablo Magnín.
Central, sin Di María y con formación alternativa
El Canalla, que este martes recibe a Libertad, de Paraguay, por la cuarta jornada de la Copa Libertadores, presentará una formación alternativa: Jorge Broun, Elías Verón, Federico Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto; Franco Ibarra, Lucas Ramos; Gaspar Duarte; Santiago Segovia, Giovanni Cantizano; y Fabricio Oviedo.
Tigre, que precisa un triunfo para asegurar la clasificación, irá con Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Joaquín Mosqueira, Jalil Elías, Sebastián Medina; Santiago López e Ignacio Russo.
📋 Así forma #RosarioCentral 🇺🇦— Rosario Central (@RosarioCentral) May 3, 2026
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Cómo ver los cuatro partidos en vivo
Racing-Huracán será transmitido por ESPN Premium; Rosario Central-Tigre, por TNT Sports; Gimnasia La Plata-Argentinos Juniors irá a través de ESPN y ESPN Premium, mientras que Belgrano-Sarmiento de Junín será emitido por TNT, TNT Sports Premium y HBO Max.
También se podrán seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO: en todos los casos se requiere ser cliente y contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de La Nación incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de la definición del Torneo Apertura
Desde las 16, se jugarán en simultáneo cuatro partidos que definirán los últimos clasificados a los playoffs y el orden final de la tabla, un factor clave de cara a los cruces de octavos de final, tanto por los rivales como por la localía. Racing, que se mete en playoffs si gana, recibe en el Cilindro a Huracán, al que le alcanza con un punto; Rosario Central, que busca terminar segundo, recibe a Tigre, con chances de avanzar; Gimnasia y Esgrima La Plata, ya clasificado, será local ante Argentinos Juniors, que también aspira al segundo lugar; y Belgrano, que intenta sostener el quinto puesto, enfrenta en Córdoba a Sarmiento de Junín, que necesita golear y esperar otros resultados.
El foco principal está puesto en Avellaneda, donde se jugará el único cruce con dos equipos que aún no aseguraron su lugar en los octavos de final: Racing avanzará si gana, y si empata deberá esperar que no triunfen Tigre ni Sarmiento. Huracán, en tanto, podría clasificar incluso si pierde, aunque también necesita que no ganen ni el Matador ni el Verde de Junín. El empate podría meter a los dos, aunque la Academia quedaría condicionada a lo que ocurra en otros partidos.
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