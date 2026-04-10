Un joven de 32 años murió tras chocar su camioneta contra una casa en Mar del Plata

Un hombre de 32 años falleció este viernes por la madrugada luego de estrellar su camioneta contra una casa en Mar del Plata. La víctima circulaba sola en el barrio Juramento, a bordo de una Volkswagen Amarok. El personal médico intentó maniobras de reanimación, pero el conductor murió en el lugar.

El accidente ocurrió pasadas las cuatro de la mañana en la intersección de la diagonal Gascón y la calle Sicilia. El joven, identificado como Emiliano Hugo Zárate, era capitán de barco, tenía dos hijos —de cinco y siete años— y planeaba partir hacia una navegación el sábado.

Zárate conducía el vehículo por la diagonal desde la avenida Fortunato de la Plaza en dirección hacia Mario Bravo cuando, según informó el medio local La Capital, empezó a realizar maniobras en zigzag sobre el asfalto hasta subirse a la vereda.

El hombre de 32 años manejaba una Volkswagen Amarok en las afueras de Mar del Plata. - La Capital

Una vez arriba, el hombre chocó contra el pilar de agua de una fábrica de pescado. Luego, atravesó un terraplén y saltó hasta cruzar la calle Sicilia, donde golpeó contra el cordón de la vereda opuesta y se incrustó de forma violenta en el paredón de una propiedad. La camioneta volcó y la parte delantera quedó destruida por el impacto.

Integrantes de las cuadrillas de Defensa Civil, Bomberos y agentes del SAME llegaron al sitio para asistir al conductor. El equipo retiró a la víctima del habitáculo y los profesionales de salud iniciaron tareas de reanimación cardiopulmonar, pero no prosperaron y constataron su muerte en el acto.

Los familiares identificaron el cuerpo durante el operativo de remoción de los restos del automóvil, según el portal marplatense 0223. Los vecinos de la zona, por otro lado, manifestaron su asombro ante la magnitud del impacto, que generó ruidos durante la madrugada.

El conductor ya se había subido a la vereda antes del impacto - 0223

El fiscal Germán Vera Tapia, titular de la UFIJE número 11 de Delitos Culposos, asumió la dirección de la investigación y solicitó la intervención de la Policía Científica y del personal de la morgue para realizar la autopsia.

La Justicia ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio Juramento para determinar si existió participación de terceros o si el desenlace respondió exclusivamente a un exceso de velocidad.

Otro accidente en la ruta a Mar del Plata

Un joven de 20 años falleció el pasado 14 de febrero en el kilómetro 191 de la ruta 2, cerca de la localidad de Castelli. Sebastián Traverso manejaba una Ford EcoSport con sentido a la ciudad de Buenos Aires cuando perdió el control del vehículo, cruzó la división central y chocó de frente contra una Toyota Hilux que circulaba hacia la costa atlántica.

El personal de salud trasladó a Traverso al Hospital de Castelli, donde los médicos confirmaron su muerte poco después del ingreso. Los dos ocupantes de la camioneta Hilux resultaron heridos y recibieron asistencia en el mismo centro.