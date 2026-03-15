Tres jóvenes argentinos murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Tres jóvenes argentinos murieron el viernes por la noche en un choque frontal ocurrido sobre la ruta ERS-324, en Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. El Volkswagen Fox en el que viajaban circulaba por el tramo que conecta las localidades de Casca y Vila Maria cuando intentó realizar un adelantamiento y terminó impactando contra un Ford Focus que avanzaba en sentido contrario.

Las víctimas, según informó el medio misionero Primera Edición, eran Lautaro Daniel Mattive, de 17 años; Jonathan Gabriel Hubscher, de 22; y Jennifer Celeste Prosin, también de 22. Los tres eran oriundos de Campo Grande, Misiones.

Según indicaron allegados de las víctimas al medio misionero, los jóvenes vivían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años y en ese momento se encontraban viajando hacia Misiones para visitar a sus familiares.

El accidente fue entre un Volkswagen Fox y un Ford Focus (Gentileza: Primera Edición) Primera Edición

El conductor del Ford Focus involucrado en el choque es un hombre de 50 años que viajaba solo. Como consecuencia del siniestro sufrió heridas de gravedad. Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) lo asistió en el lugar y lo trasladó a un hospital de la región, donde permanecía internado hasta este sábado por la mañana.

El Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca informó que dos de los jóvenes que viajaban en el Volkswagen Fox eran hermanos y que la mujer que se encontraba en el vehículo era la pareja de uno de ellos Primera Edición

Por otra parte, según informó el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca, Mattive y Hubscher eran hermanos. Mientras que la mujer que viajaba con ellos era la pareja del conductor del Volkswagen Fox.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron liberados por el Instituto Médico Legal de Passo Fundo y, según informó Primera Edición, serán velados en la Capilla Municipal de Casca antes de su traslado. En tanto, la investigación del hecho está en manos de la Policía Civil de Brasil. Mediante peritajes buscan determinar las circunstancias exactas del siniestro.