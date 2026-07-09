“Están todos en el Mundial”: discreto movimiento turístico por el fin de semana XXL en la costa bonaerense

MAR DEL PLATA.- El nene que viste la casaca más clásica del seleccionado argentino y camina a la par de la espuma que marca el límite del mar sobre la playa Las Toscas es la síntesis perfecta de este fin de semana extralargo en la costa atlántica: una oportunidad para el turismo que no puede escapar a la omnipresencia que por estos días tiene el Mundial de Fútbol.

Y como todo tiene que ver con todo, los que bien abrigados andan de paseo a ritmo de caminata, unos por la arena y otros por las veredas que llevan desde el Torreón del Monje hasta la rambla, el circuito está nutrido de puestos callejeros que venden gorros, banderas, afiches, llaveros y hasta prendas para mascotas, todo a puro celeste y blanco.

Esa Copa del Mundo que se empieza a definir en Estados Unidos, con el sueño del bicampeonato más vivo que nunca para los argentinos, parece ser la excusa –y quizás también consuelo- perfecta para justificar la languidez que exhibe la dinámica turística en esta ciudad.

La versión XXL que propone este fin de semana largo, que arrancó con feriado puro y suma el viernes 10 de julio como no laborable para incentivar la decisión de la escapada, no alcanzó los mejores resultados. Al menos por aquí.

El mediodía entibió Las Toscas y la gente se volcó a la playa para disfrutar un poco del sol Mauro V. Rizzi

El sector hotelero acusa una ocupación apenas superior al 30% de sus plazas. “Dos noches promedio”, confirmó hoy a LA NACION un directivo de la cámara que reúne a operadores del sector. La referencia correspondía a reservas y contemplaba una leve, pero siempre bienvenida escalada en estas últimas horas, con arribos espontáneos que usualmente aparecen condicionados por la meteorología.

Ahí hoy hubo una a favor: si bien el frío es una constante desde hace casi tres semanas, estas primeras horas fueron con buenos ratos de sol y aun con nubarrones se mantienen buenas condiciones para los paseos por espacios públicos.

Por eso en esta primera jornada se pudo ver a una interesante cantidad de gente por la costa, con buenas camperas, gorros y cuellos de abrigo que tapan hasta la nariz, siempre dispuesta a ponerle el pecho a la brisa fresca con tal de disfrutar de las bondades del paisaje marplatense.

Si los turistas llevaron poco abrigo, podían conseguir en los stands cercanos a la rambla Mauro V. Rizzi

La meteorología acompaña, pero no es garantía de largo plazo. Las temperaturas máximas se darán entre sábado y domingo, en torno de los 12°C. Y es muy probable que a partir de última hora de este viernes haya que buscar actividades bajo techo. Hay pronóstico con lluvias en el horizonte cercano, incluso con alguna posibilidad de tormenta eléctrica.

Lo cierto es que es muy tranquilo el movimiento en esta fecha con mucho potencial por la cantidad de jornadas no laborables consecutivas. Y frente a la realidad, un hilo de explicaciones.

Operadores turísticos hace tiempo que reconocen que los fines de semana largos perdieron fuerza. A excepción de Carnaval y Semana Santa, en los últimos tiempos han rendido bastante menos que en épocas no demasiado lejanas, cuando cada una de estas oportunidades alimentaba fuerte la economía de temporada baja.

En gran medida se lo explica por restricciones generales de gasto. Hay una caída significativa en el consumo y el turismo aparece en el tren de cola de las prioridades. “Pero al Mundial fueron un montón”, comenta un gastronómico que desde fines de enero advertía que el año iba a ser largo, precisamente porque lo mejor del verano se cortó pronto.

Los miles de argentinos que llenan estadios, colman aviones para seguir a Leo Messi y compañía de un destino y demandan hotelería y viviendas de alquiler por Estados Unidos contrastan con lo que se extraña aquí el turismo de cabotaje en su mejor expresión.

Tránsito discreto

Los informes de este viernes sobre tránsito vehicular por rutas que llevan a la costa eran propios de un fin de semana común. En los destinos más pequeños que Mar del Plata se sintió algo más el arribo de visitantes, en su mayoría propietarios, con una escapada cuyo mayor costo es el transporte.

“Están todos en el Mundial, se fueron a alentar a la Selección”, confía quien concentra gran parte de la operatoria de alquileres en Cariló y quien, además, confirma que la previa a este fin de semana extralargo transcurrió sin penas ni glorias. “Casi que los teléfonos no suenan”, reconoció.

Otro prestador más vinculado con el rubro hotelero y en esa misma zona, caracterizada por un público de mayor poder adquisitivo, reconocía que los pedidos de alojamiento por el fin de semana fueron muy modestos. “Un 40 a 50% en alojamiento con servicio, las inmobiliarias más tranqui”, confirmó a LA NACION.

El restante argumento que se escucha y repite para explicar estos días con feriado y escaso turismo es la cercanía con las vacaciones de invierno escolares. La Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, principales generadoras de visitantes a los destinos del denominado Circuito Mar y Sierras, tienen sus recesos escolares de mitad de año a partir del próximo viernes. Para esa segunda mitad de julio se han preparado los distintos destinos con programaciones y actividades especiales, pensadas en su mayoría para disfrutar en familia y con foco en los más pequeños. ¿Reservas? Pocas por ahora.