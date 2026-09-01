Un niño de 6 años durmió en una escuela de Neuquén y lleva más de 20 horas encerrado por una disputa parental

Un niño de 6 años lleva cerca de 24 horas encerrado en el colegio al que asiste en Neuquén por una disputa judicial entre sus padres. La madre del menor denunció que la Justicia no permite que el niño se retire de la institución junto a ella, mientras que su padre sostuvo que la mujer tiene una restricción legal para ver al menor.

El menor, identificado como M., ingresó al colegio Millaray a las 13 del pasado lunes. Su madre, Alexandra Sabio, detalló que se acercó a la institución a las 16 para retirarlo, algo que el colegio le impidió.

M. junto a su madre, Alexandra Sabio Instagram

Desde ese momento, el menor permanece en el establecimiento, donde está acompañado por un psicólogo, le proveen comida y agua e intervino la Justicia. Su padre y secretario de Comunicación y Prensa del gobierno local, Claude Staicos, no se acercó a retirarlo.

El caso representa una alta complejidad ya que ambos padres sostienen versiones diferentes de los hechos. Staicos afirma que el niño se encuentra bajo un régimen de cuidado unilateral a su cargo y que la madre posee una serie de restricciones judiciales que le impiden ver a M. En tanto, Sabio señala que la restricción judicial ya fue levantada y que, desde ese momento, no volvió a ver su hijo porque su padre no lo permite.

El colegio donde el menor de edad permanece encerrado hace más de 20 horas Google Maps

El caso de M.

Ambos padres confirmaron en declaraciones televisivas que la madre fue condenada por obstruir el vínculo del padre con su hijo.

“Obstruyó el vínculo brutalmente durante cinco años y siete meses. No solamente conmigo, sino con su hermanita, su abuela y la familia paterna. En este último año se respetó una condena civil y penal que decía que el giro del cuidado era exclusivo al padre por un año y que ella tenía la posibilidad de recibir pautas para poder revincularse. Fue citada cuatro veces y no fue a ninguna de las citaciones porque quiere generar este tipo de hechos”, señaló Staicos en diálogo con El Trece.

Sin embargo, Sabio negó haber realizado dicha obstrucción, sostuvo que el régimen unilateral finalizó el 20 de agosto de 2025 y dijo que desde entonces no pudo ver a su hijo.

La madre reclama que la Justicia no le permite ver a su hijo

“Me absolvieron declarando que jamás cometí el delito. Que, en realidad, el procedimiento tenía vicios y errores y que había violado mis garantías constitucionales. Pero yo nunca vi a mi hijo. Desde el día que se lo llevó su papá con un operativo policial y judicial”, expresó.

Y añadió: “[El padre] está subiendo fotos a sus redes sociales como buen psicópata para hacerle creer a la gente que está en su casa con M. El colegio me sigue impidiendo ver a mi hijo. En dos horas se cumplen 24 horas. Se llama privación ilegal de la libertad. Estoy desesperada”, aseguró Sabio a El Trece.

M. junto a su padre, Claude Staicos Instagram

La madre denunció que fue a buscar a su hijo al colegio durante la tarde del lunes y que no le permitieron ingresar. Que permaneció allí hasta la madrugada, cuando oficiales de la Policía de la provincia de Neuquén se acercaron con una resolución que pedía la colaboración de las fuerzas de seguridad.

“La jueza llamó a mi abogado y le dijo que yo vaya para el juzgado a charlar. Se cree que somos ignorantes”, señaló Sabio. Junto a ella se congregó un grupo de personas a protestar.

En tanto, Staicos argumentó que no fue a buscar a su hijo al colegio porque Sabio se encuentra junto a “grupos de izquierda” que no le permiten ingresar. Y denunció: “La madre no me deja entrar [al colegio] porque está con grupos de izquierda. Corre riesgo la integridad física mía y de mi hijo”.

Después realizó graves acusaciones hacia ella: “Hice 42 denuncias contra Alexandra Sabio. Tengo medidas de protección, perimetral y botón antipánico. Estamos hablando de una persona violenta. [Que ejerció] Violencia sobre el nene, sobre mí, sobre mi madre y mi hija, contra todos. Hay once causas en proceso”.

Y sumó para cerrar: “Díganle a Alexandra y sus matones que me dejen pasar”. En paralelo, Sabio denunció que Staicos no llevó al menor al colegio “durante ocho días” para impedir que ella se reuniera con él. Mientras tanto, el niño continúa encerrado en la institución sin respuestas de parte de la Justicia local.