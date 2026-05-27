Un niño de 8 años murió tras atragantarse con una canica de vidrio

SANTA FE.- Una tragedia conmociona la pequeña población de Grutly, departamento Las Colonias, ubicado a 60 kilómetros al oeste de la capital provincial. Un niño de 8 años murió tras atragantarse con una bolita de vidrio, que quedó atascada en su garganta.

El menor fue asistido inicialmente por el médico y el enfermero del Servicio Médico a la Comunidad (Samco), pero ante la imposibilidad de desobstruir las vías respiratorias, fue derivado en una ambulancia hacia el Samco “Dr. Daniel Alonso Criado”, de Esperanza, cabecera del departamento, ubicado a pocos kilómetros de Grutly.

“Se hizo todo lo posible”, dijo uno de los médicos que intentó salvarle la vida en ese centro médico, donde en horas de la noche del pasado lunes se confirmó el deceso del niño.

los especialistas llaman a reforzar las medidas de prevención Archivo

Informes recogidos tanto en Grutly como en Esperanza señalan que ese día, cerca de las 19, durante el feriado del 25 de Mayo, el chico jugaba con canicas de vidrio en un sector de su casa cuando imprevistamente fue observado intentando respirar. Su familia lo trasladó hasta el dispensario donde se comprobó que sufría una grave obstrucción en las vías aéreas.

La médica de guardia de la localidad intervino de inmediato ante la emergencia y, debido a la gravedad del cuadro, se resolvió realizar un traslado en “código rojo” hacia la ciudad de Esperanza. Ese operativo fue coordinado por la central de emergencias provincial y contó con la colaboración de agentes de tránsito y efectivos de la policía santafecina, que montaron una “burbuja de seguridad” para agilizar el recorrido de la ambulancia.

Según comentarios de familiares, los facultativos que lo asistieron en Esperanza confirmaron que “el chico llegó al hospital con un objeto alojado en las vías respiratorias que impedía el paso del aire. Se trataba de una bolita de vidrio que habría quedado atascada en la zona de la glotis”, una abertura estrecha ubicada en la parte media de la laringe, delimitada directamente por las cuerdas vocales.

Los profesionales realizaron intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria, pero no lograron salvarle la vida. Su deceso se registró minutos después de las 21 de ese día.

Desde diferentes sectores médicos se recordó la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente a objetos pequeños que pueden representar un serio riesgo para los niños.

Al respecto, Diego Pelúa, del Servicio de Emergencias Médicas 107 de Esperanza, indicó: “Estamos hablando de cosas que, preventivamente, pueden ayudar a que estas situaciones se resuelvan”, resaltó.