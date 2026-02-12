Un nutricionista detalló cuál es la bebida alcohólica que causa más resaca y cómo influye el color

Al momento de tomar alcohol, muchos son los que piensan en las consecuencias del día después. El nutricionista Diego Sívori dijo presente en los estudios de LN+, donde reveló cuál es la bebida alcohólica que causa más resaca y cómo influye el color. Además, destacó la importancia de consumir frutas y legumbres frías.

El color de la resaca

“Sin lugar a dudas las bebidas alcohólicas que más resacan provocan son aquellas que tienen algún tipo de coloración. Y en esta época del año el mejor ejemplo son los aperitivos“, manifestó el director de la licenciatura en Nutrición de la UADE.

Durante el verano, cualquier momento es ideal para un aperitivo entre las comidas Shutterstock - Shutterstock

Consultado sobre la fijación de grasas y el consumo de alcohol, respondió: “El ingreso calórico es una autopista. Por ejemplo, si metes mucho exceso con el alcohol, después el cuerpo te va a pedir una demanda muy grande de energía. Y todo lo que sobra se va a tus reservas grasas del abdomen”.

En palabras de Sívori, “un vaso de cerveza o una copa de vino tienen un nivel de calorías muy cercana. La única diferencia está en que la cerveza te hincha más”.

Las frutas del verano

Junto al helado, otra tentación del verano son las frutas de estación. “En esta época, el melón y la sandía son muy buscadas, porque aportan un gran nivel de agua”, explicó el especialista.

“Respecto al nivel de azúcar, en una rodaja de sandía el mismo no equivale ni siquiera a un caramelo”, reveló Sívori. Sobre este fruto, agregó: “Te da saciedad, te hidrata y aporta fibra”.

Pileta, melón y sandía: las estrellas de todos los veranos

“Otro tip muy bueno para el verano es congelar uvas: dejarlas unas horas en el freezer nos permite obtener un snack saludable imbatible”, remató el médico.

Cómo traducir las calorías

“Comer caliente no significa comer calórico. Y comer frío no significa comer bajo en calorías”, explicó Sívori. “Y el ejemplo máximo de esto es el helado. Muchos dicen, ‘me compro un heladito para refrescarme’, cuando, en realidad, ese alimento se va a traducir rápidamente en calorías”, agregó.

Para explicar el impacto que ese consumo produce en nuestro organismo, el especialista mencionó: “El cuerpo no puede aprovechar las calorías completas. Es decir, de ese helado, el 70% se va a traducir en calor corporal, y el 30% restante, en energía. Por todo esto, decir que tomar helado refresca, es un mito”.

Sívori, presente en los estudios de LN+

Los mitos del veranito

Además del característico postre, Sívori completó el podio con otros dos alimentos.

“Los tres grandes mitos del verano son que un helado, una cervecita o un paquete de papas te refrescan. Posiblemente sean las tres cosas que más se consuman en esta época del año y las tres provocan calor”, reveló el nutricionista.

Las papas fritas, una tentación difícil de eludir Mark Lennihan - AP

En referencia a las papas fritas, agregó: “Es sin dudas el alimento más adictivo del mundo. Porque combina carbohidratos, grasas y crocancia. Activa en el cerebro los centros hedónicos. Es decir, que busca placer". “Lo más probable es que, al abrir un paquete de papas fritas nos lo comamos entero, cosa que con un paquete de brócoli no pasa”, remató Sívori.

Si hay legumbres, que sean frías

Respecto al proceso digestivo de nuestro organismo, Sívori hizo mención a “un imbatible”. “Muchos dicen que, al ser un carbohidrato, digerirlo es muy difícil, cuando en realidad pasa al revés. No hay nada más fácil de digerir que un plato de arroz”, apuntó el nutricionista.

Aún así, hizo una aclaración: “Para obtener estos resultados, es mejor consumir el arroz blanco que el integral”. “Y con esto que te digo del arroz, también corre para la pasta. Porque en estos dos alimentos, el gran problema son sus amigos. Es decir, el queso, las salsas y los embutidos”, remató Sívori.

Agregarle lentejas a nuestra ensalada puede ser una gran combinación

Por último, el nutricionista dejó un último consejo. “Para todos aquellos que quieran refrescarse sin desatender la masa muscular, coman legumbres frías”, concluyó Sívori.