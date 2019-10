Un periodista fue atacado e insultado por ser homosexual: "Esta vez te salvaste"

Crédito: Gentileza lmdiario.com.ar

10 de octubre de 2019 • 00:42

El periodista Imanol Subiela Salvo denunció en su cuenta de Twitter haber sido víctima de una golpiza homofóbica mientras le robaban. Cuenta de ello dan las imágenes que Subiela publicó en la red social, donde se observa que tanto sus ojos como su nariz están lastimadas y con hematomas.

"Mi primer hilo de Twiter va a ser sobre cómo me quisieron robar cagándome ( sic) a palos y diciéndome 'trolo de mierda esta vez te salvaste, pero a los putos hay que matarlos a todos'", escribió. Según relató, la agresión se produjo mientras volvía a su domicilio porteño al salir de un centro cultural al que había acudido el sábado por la noche. Ya era de madrugada cuando un "varón violento y heterosexual" comenzó a agredirlo para robarle y, según señaló Subiela, "por ser homosexual".

En sus tuits explicó que, aunque vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace siete años, nunca antes había sufrido una ofensa de este tipo. "El discurso de odio está a la vuelta de la esquina y la violencia también. Tenemos que estar atentos y atentas. Tenemos que denunciarlo", dijo.

Además, contó que ninguna persona con la que se cruzó tras el hecho, que lo dejó sangrando, se solidarizó con su situación. "La violencia crece y lastima, al igual que el individualismo: mientras caminaba lastimado y sangrando nadie quiso ayudarme, ni siquiera un policía al que le hice señas para que me se me acerque (apenas me levantó su brazo con el pulgar para arriba y siguió caminando)", remarcó. Tampoco se solidarizó, según dijo, una pareja gay que lo miró mientras se limpiaba la sangre de la cara con la manga del buzo.

"Decidí escribir esto porque cada vez se conocen más casos de violencia de odio: en 2017 se registraron 103 casos y en 2018 aumentaron a 137, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT", informó.