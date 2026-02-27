Un participante de Gran Hermano cruzó el límite con un comentario discriminatorio hacia Danelik

Desde que desembarcó en Telefe, no hay quien no hable de la Generación Dorada, la nueva edición de Gran Hermano. A tan solo cuatro días del inicio del reality, los participantes dieron tela que cortar: salidas imprevistas, alianzas inesperadas y roces entre figuras; sin embargo, en las últimas horas fue un comentario discriminatorio el que hizo ruido dentro y fuera de la casa más famosa del país.

El momento que repudiaron los fanáticos de GH (Foto: Captura X)

Este viernes a la mañana, mientras algunos de los concursantes seguían acostados, Emanuel Di Gioia entró a la habitación y comentó que Danelik, la influencer trans oriunda de Tucumán, estuvo durante un largo tiempo en la ducha. “Danelik se está bañando hace tres días bol***”, lanzó el participante.

Al escucharlo, Gabriel Lucero le sugirió: “Entrale a la ducha”. ”No, me asesina”, le contestó el ex GH 2011. Acto seguido, Lucero remató con una frase repudiable: “Yo que vos entro y la dejo tartamuda”.

El comentario de Lucero generó repudio entre los fanáticos de Danelik (Foto: Captura X)

En cuestión de minutos, los usuarios expresaron su malestar tras las declaraciones del participante. “Ay no que terrible... LUCERO AL 9009″, dijo uno; “Los quiero afuera a estos dos”, añadió otro, mientras que una ironizó: “Jajaj una charla normal en una ronda de muchachos”.

Quién es Danelik, la influencer trans que está dando qué hablar en Gran Hermano 2026

Danelik Star tiene 25 años y nació en Juan Bautista Alberdi, al sur de Tucumán. Su camino en las redes comenzó hace poco más de cinco años y, en sus inicios, su figura estuvo marcada por la controversia: los cruces mediáticos y enfrentamientos con otros influencers eran parte de su exposición cotidiana.

Danelik Star, la tucumana de Gran Hermano

Sin embargo, con el tiempo decidió reinventar su perfil. Ese giro coincidió con un proyecto personal largamente deseado: en 2024 lanzó su carrera musical y desde entonces no paró de sumar canciones. En Spotify ya cuenta con cuatro singles -“Sextetic” y “Perreo Loki” (2024), y “Otra Vez” y “SUPERPODEROSAS” (2025)-, temas que fusionan reggaetón, pop y matices electrónicos. Hoy, su entrada a la casa más famosa del país busca consolidar esa nueva faceta ante el gran público.