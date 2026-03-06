Nelson Castro recordó el día en que dejó pasar a una chica en el ascensor y recibió una respuesta insólita

Lejos de sus análisis políticos y de coyuntura internacional, que suelen estar presentes en sus editoriales, Nelson Castro sorprendió al revelar una insólita anécdota de la época kirchnerista con la que refleja las tensiones de aquel entonces.

Este miércoles, en el pase con Cristina Pérez previo a su ciclo radial Crónica de una tarde anunciada (Radio Rivadavia), el conductor recordó una secuencia que hasta el día de hoy lo sorprende. “En los años de furor del kirchnerismo siempre cuento una anécdota que me pasó: estábamos en la cola de un ascensor, se abre la puerta, había una chica joven detrás de mí y yo la dejo pasar. Le digo: ‘¿No quiere pasar?’. A mí me sale naturalmente como un acto de gentileza, ¿no es cierto?”, le comentó a la periodista.

Nelson Castro rememoró una anécdota impactante de los tiempos del kirchnerismo Santiago Filipuzzi

En ese sentido, indicó que aquel gesto no fue bien recibido por la joven, quien amenazó con denunciarlo: “La chica me dijo: ‘Ese es un acto de discriminación y debería denunciarlo’. Fue tan impactante... No pasó nada, pero fue una cosa... y la chica se metió en el ascensor”.

Consternado, el presentador de 70 años añadió: “Pero digo, yo me quedé, no iba a dejar de decirlo, pero fue una cosa que siempre la recuerdo. Una cosa tan disparatada, ¿no? Del otro extremo". Mientras que su Pérez reflexionó: “Es interesante porque se cae... todo lo maniqueo te lleva a posiciones erróneas por la rigidez, porque en la vida nada es tan así”.

Algunos de los comentarios que recibió Nelson Castro tras contar la anécdota (Foto: Captura YouTube)

El clip no tardó en generar revuelo entre quienes lo vieron. “Cuando molesta la educación y la gentileza ya estamos muy muy mal. Una pobre infeliz la mujer que hizo eso”, lanzó una usuaria en los comentarios del recorte que circuló en YouTube; “Increíble !!! Confunden todo”, añadió otro; mientras que alguien completó: “El feminismo extremo nació con el kirchnerismo, que tanto destrozó la cultura...”.