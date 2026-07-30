Una secuencia conmovió a la comunidad de Villa Adelina, en el partido bonaerense de San Isidro. Un policía que patrullaba la zona descubrió que un bebé se ahogaba y le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para salvarlo. Su accionar fue agradecido por la familia del bebé en redes sociales, que dijeron que el efectivo “fue su ángel”.

El hecho ocurrió el pasado 17 de julio durante la madrugada. Durante una reunión familiar, el bebé de un año, identificado como Milo, se ahogó. En desesperación, integrantes de la familia salieron a la calle para pedir ayuda y moverse al hospital más cercano.

Fue en ese proceso que un móvil de la Patrulla Municipal de San Isidro pasó por la zona e identificó a una multitud que se encontraba en la vereda. Ante ello, bajaron la velocidad para ver qué ocurría.

Un policía patrullaba en San Isidro, vio que un bebé se ahogaba y lo salvó al practicarle RCP

Fue entonces que uno de los efectivos, Cristian, identificó el problema y bajó a gran velocidad del vehículo. Se acercó a uno de los familiares y tomó a Milo en sus brazos. Comenzó a hacerle maniobras de RCP mientras los familiares del bebé miraban expectantes. Una mujer agitaba una especie de tela con tal de dar algo de aire, otros caminaban alrededor o se tomaban la cabeza. Los nervios y el miedo colmaron la escena.

Sin embargo, poco después, Cristian logró salvar a Milo, para el alivio de todos los presentes. Varios de ellos se acercaron a abrazarlo e incluso dejaron que Milo se quedara en sus brazos. Le sacaron una foto juntos, que luego publicaron en redes sociales.

Milo y su familia junto a los efectivos de la Patrulla Municipal de San Isidro Facebook

Abi, la madre de Milo, le dedicó unas generosas palabras al efectivo por salvarle la vida a su hijo. “Anoche vivimos el peor susto de nuestras vidas. Milo se ahogó y no había forma de hacerlo reaccionar. Salimos corriendo, desesperados, para llevarlo al hospital, y justo apareció un patrullero”, detalló.

Allí destacó el rápido accionar de los agentes, capacitados en RCP por la propia fuerza. “Los policías no dudaron ni un segundo en ayudarnos. Uno de ellos agarró a Milo y logró hacerlo reaccionar. Después nos escoltaron hasta la clínica, avisaron a los médicos para que ya lo estuvieran esperando y entraron con nosotros”, señaló.

El efectivo junto al bebé Facebook

Milo fue trasladado al Hospital Boulogne, donde fue tratado por personal médico. “Mientras revisaban a Milo, uno de ellos nunca se despegó de nuestro lado, y se quedaron hasta asegurarse de que estaba bien. En medio de tanto miedo y desesperación, ellos fueron un apoyo enorme. No tengo palabras para agradecerles lo que hicieron por nosotros. Gracias por actuar tan rápido, por la tranquilidad que nos dieron y, sobre todo, por ayudar a Milo cuando más lo necesitaba”, expresó.

Y cerró: “En un mundo donde muchas veces solo se habla de las cosas malas, también es justo reconocer cuando alguien hace la diferencia. Gracias por su rapidez, su humanidad, su compromiso y por no dejarnos solos en el momento más difícil que nos tocó vivir. No sé si alguna vez llegaremos a dimensionar todo lo que hicieron por nosotros, pero jamás lo vamos a olvidar. Cristian fuiste nuestro ángel”.