Un robo, torturas y una pesadilla que empezó en San Isidro y terminó en una villa de San Martín

Carlos Esteban B. y su esposa, María Cristina R., vivieron una pesadilla. Hace diez días fueron víctimas de dos delincuentes, integrantes de la denominada banda de Los Malditos, que armados se subieron a su camioneta 4x4 en Martínez, partido de San Isidro, donde los tuvieron cautivos dos horas mientras, entre golpes y tormentos físicos, los obligaron a hacer una transferencia a una billetera virtual. Después de robarles dinero, teléfonos celulares y tarjetas de crédito, los ladrones los abandonaron en una villa del partido bonaerense de San Martín.

En las últimas horas, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a tres sospechosos. Se trataría de los dos autores materiales del robo, dos ladrones de 30 y 31 años, y una joven acusada de haber recibido el dinero que las víctimas fueron obligadas a transferir a una billetera virtual mientras estaban cautivas en su camioneta.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. La pesadilla para Carlos Esteban B. y María Cristina R., de 62 y 61, respectivamente, y vecinos de Villa Adelina, comenzó el sábado 17 de este mes a las 22, cuando estaban en su camioneta Land Rover Freelander blanca en el estacionamiento público situado en Alvear y Elcano, en Martínez, a pocos metros de la costa sanisidrense.

Los integrantes de la banda de Los Malditos después de abandonar a sus víctimas

El matrimonio había salido a cenar. Cuando estaban arriba de su camioneta, fueron abordados por dos ladrones armados. Los delincuentes obligaron a la pareja a sentarse en los asientos traseros del vehículo.

“En ese momento, comenzó un raid delictivo que duró, aproximadamente, dos horas. Los delincuentes tuvieron cautivas a sus víctimas y circularon por Martínez y Villa Adelina, en San Isidro, y por Villa Ballester y José León Suárez, en San Martín. Durante el trayecto, las víctimas fueron sometidas a tormentos físicos, golpes de puño y lesiones punzantes con una lapicera”, dijeron fuentes policiales.

La camioneta de las víctimas fue recuperada al día siguiente del robo Policía Bonaerense

Los delincuentes les robaron a las víctimas el dinero en efectivo que tenían en ese momento, los teléfonos celulares y documentación. Carlos Esteban B. fue obligado a hacer una transferencia bancaria a una cuenta de una billetera virtual.

Según dijo a LA NACION, una fuente del caso, en el trayecto y mientras tenían cautivas a las víctimas, los delincuentes se detuvieron en un comercio y con las tarjetas del matrimonio compraron bebidas alcohólicas.

Finalmente, después de dos horas de calvario, Carlos Esteban B. y su esposa fueron abandonados en el interior de la villa La Rana, en San Martín, donde fueron auxiliados por vecinos.

La camioneta 4x4 del matrimonio fue encontrada abandonada el día después. En el interior del vehículo fueron levantadas manchas que podrían ser de sangre y que fueron enviadas para su análisis y determinar si corresponden al perfil genético de las víctimas.

Tras la denuncia de Carlos Esteban B. tomó intervención la fiscal Natalia Castronovo, quien le dio intervención a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la policía bonaerense.

“A partir de tareas investigativas realizadas por detectives de la DDI de San Isidro (análisis de cámaras, informes bancarios, telefónicos, redes sociales y tareas de inteligencia) se logró establecer la identidad de los sospechosos y los domicilios donde se ocultaban”, dijeron fuentes policiales.

Según fuentes de la investigación, fueron clave para identificar a los sospechosos las imágenes aportadas por la Municipalidad de San Isidro. Se trata de filmaciones de cámaras de seguridad con inteligencia artificial (IA).

Las manchas de sangre en la camioneta de las víctimas Policía Bonaerense

Durante el fin de semana, tras un pedido de la fiscal Castronovo, el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro ordenó cuatro allanamientos en Boulogne, en San Isidro, y José León Suárez, en San Martín, donde se logró la detención de los sospechosos.

En los operativos, los detectives policiales secuestraron $540.000, tres teléfonos celulares y ropa de similares características a las utilizadas por los delincuentes el día del robo.

El caso se había dado a conocer en redes sociales por la nuera de las víctimas, quien había subido un video a su cuenta de Instagram, pero después lo eliminó.