Un tren chocó con un camión en Pilar: el servicio del San Martín funciona limitado y hay personas queriendo robar la carga

Una formación de la línea San Martín chocó este martes por la mañana con un camión con acoplado en un paso a nivel del partido bonaerense de Pilar. Como consecuencia del impacto, el servicio ferroviario quedó limitado y el ramal hacia Cabred permanecía interrumpido.

El choque ocurrió alrededor de las 7.50 en el paso a nivel Kirchner, cuando una formación que se dirigía hacia Pilar desde Doctor Cabred embistió el acoplado de un camión Ford Cargo que transportaba bebidas.

Según la información oficial a la que accedió LA NACION, el impacto provocó que la carga —principalmente botellas de agua y gaseosas— se desparramara sobre el tendido de vías, lo que obligó a desplegar un operativo para despejar la zona y restablecer la circulación.

A pesar de la violencia de la colisión, no se registraron heridos. Tanto el conductor del camión como los pasajeros del tren y el personal ferroviario resultaron ilesos.

Choque en Pilar: un tren embistió a un camión y afectó el servicio del San Martín

Como consecuencia del hecho, el servicio de la línea San Martín quedó limitado entre Retiro y Pilar, mientras que el tramo entre esa estación y Cabred fue interrumpido.

En medio del operativo, comenzaron a registrarse situaciones de desorden en la zona, con personas que intentaban llevarse parte de la mercadería desparramada sobre las vías, principalmente las botellas de agua y otras bebidas.

De acuerdo con las primeras informaciones, el tren impactó contra la parte trasera del camión en el cruce ferroviario. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que las barreras del paso a nivel se encontraban bajas al momento del hecho, un dato que será clave para determinar las circunstancias del accidente.

El episodio ocurrió en plena mañana y generó demoras en la circulación, mientras continuaban las tareas para retirar la carga, liberar las vías y normalizar el servicio.

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