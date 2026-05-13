Un hombre de 85 años quedó atrapado cuando intentaba subir a un tren en Madrid: murió y la empresa intenta culparlo

Un hombre de 85 años sufrió un fuerte accidente que provocó su posterior muerte cuando intentó subir a un tren en España, las puertas automáticas se cerraron y lo arrastraron varios metros sin que el conductor frenara la marcha.

El caso de Silvestre, ocurrido en 2022 en la estación de Pozuelo de Alarcón, conmocionó a Madrid y volvió a cobrar relevancia luego de que se conocieran las imágenes del momento del incidente.

En julio de ese año, el hombre se aproximó al andén para subirse a un tren de la compañía Renfe. Las cámaras de seguridad de la estación —cuyo contenido se dio a conocer en el marco del avance de la causa judicial— mostraron cómo Silvestre primero pone una de sus manos para trabar el cierre de la puerta automática y con la otra golpea la formación para que lo dejen entrar.

Si bien su mano izquierda quedó atrapada, la puerta no volvió a abrirse para permitirle que pudiera salir. Por lo que cuando el tren comenzó a avanzar lo arrastró lentamente hacia adelante, sin que nadie lograra detener al maquinista.

En medio de los gritos de algunas de las personas que se encontraban en el andén y veían la situación, el hombre corrió unos metros a la par de la formación y luego cayó debajo, impulsado por su fuerza.

Silvestre fue atropellado por el tren, pero no murió en el acto. A raíz del impacto, sufrió contusiones severas, perdió varios dedos de una mano y finalmente murió cuatro meses después del incidente, tal como consignó El Mundo.

A partir de lo sucedido, su familia inició una disputa legal con Renfe, principal empresa pública de transporte ferroviario español y compañía responsable del tren involucrado en el incidente. El abogado que representa a la víctima, Ignacio Montoro, aseguró que la muerte del hombre se trató de una “causa directa” del hecho ocurrido en abril de 2022.

Para sustentar esta postura, la defensa aportó informes periciales médicos que confirman una relación de causalidad “cierta y total” con el siniestro ferroviario.

Acusaciones cruzadas

La familia de Salvador denunció públicamente el estancamiento judicial de su caso a casi cuatro años de lo sucedido. En ese sentido, Renfe buscó culpar a la víctima por lo ocurrido y quitarle responsabilidad al maquinista. La empresa calificó la actitud del hombre como “temeraria”, al alegar que intentó abordar el vagón cuando las puertas ya estaban en proceso de cierre.

La empresa intentó responsabilizar a la víctima del incidente JORGE GUERRERO - AFP

Sin embargo, la representación legal de la familia sostuvo una versión opuesta basada en pruebas técnicas de ingeniería: la propia documentación de Renfe demuestra que los sistemas de seguridad fallaron al no detectar la presencia del hombre que había quedado atrapado entre las puertas mecánicas. Asimismo, el abogado apuntó a una “evidente falla humana” y aseguró que el maquinista realizó el fin de operaciones de “manera prematura” y no estuvo a la altura de las circunstancias.

La familia de Salvador busca ahora que los tribunales reconozcan que la tragedia no fue producto de una imprudencia individual, sino de una negligencia técnica y profesional.

Es por esto que autorizó la difusión de los vídeos del incidente, con la que pretenden visibilizar lo que consideran un “sistema de seguridad insuficiente”. En tanto, la batalla legal contra la operadora continúa abierta para esclarecer las responsabilidades definitivas.