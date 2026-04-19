El tren California Zephyr suma vagones de lujo con chef y mayordomo: el trayecto cuesta hasta US$51.750

El tren California Zephyr incorpora dos vagones privados de lujo. Se trata de dos piezas restauradas que dan una experiencia exclusiva, a un costo muy alto, ya que el precio puede alcanzar los US$51.750 para un grupo de hasta seis personas, según la modalidad.

Cómo son los históricos vagones de lujo que se suman al California Zephyr

Los vagones fueron nombrados Evelyn Henry y Warren R. Henry. Ambos cuentan con una gran cantidad de amenidades, entre ellas chef privado y hasta un mayordomo personal.

Así luce el Evelyn Henry de California Zephyr Go Halloway

Así es el vagón Evelyn Henry

El Evelyn Henry es un vagón de Union Pacific que data de 1954.

Se remodeló para tener la capacidad de cinco habitaciones dobles o cuatro suites y una suite principal.

o cuatro suites y una suite principal. Cuenta con servicio las 24 horas y se comienza con un café recién hecho y con servicio a la habitación por la mañana.

y se comienza con un café recién hecho y con servicio a la habitación por la mañana. Los huéspedes pueden ordenar vinos de alta calidad, así como disponer de la lavandería, según Halloway Rail.

Así es el vagón Warren R. Henry

Por otro lado, el Warren R. Henry fue construido en 1955 también para Union Pacific y la restauración actual le permite llevar hasta 18 pasajeros.

Es de dos pisos . En el primero hay un comedor con paneles de caoba que puede convertirse también en una sala de juntas.

. En el primero hay un comedor con paneles de caoba que puede convertirse también en una sala de juntas. Tiene un bar y una gastronomía gourmet al servicio de los clientes.

al servicio de los clientes. Uno de los aspectos más llamativos son sus cúpulas de cristal, que permiten apreciar las vistas panorámicas.

Así luce el Warren R. Henry de California Zephyr Go Halloway

Fechas para usar los históricos vagones en el California Zephyr

Si bien los vagones se anunciaron a finales de 2025, recientemente la empresa de reservas Halloway Rail compartió con Travel + Leisure que presentará nuevos trayectos para el verano boreal de 2026.

Quienes deseen reservarlos podrán disfrutar de la ruta tradicional del California Zephyr, que recorre Chicago, Denver y San Francisco, aunque en fechas específicas:

16 de junio : esta excursión sale de Chicago y llega a Emeryville. Los viajeros también pueden abordar en Denver.

: esta excursión sale de Chicago y llega a Emeryville. Los viajeros también pueden abordar en Denver. 24 de junio : sale de Denver a Emeryville.

: sale de Denver a Emeryville. 27 de junio : de Emeryville hacia Denver.

: de Emeryville hacia Denver. 30 de junio: es la última excursión y recorrerá la ruta completa entre Emeryville y Chicago. Los pasajeros también pueden bajar en Denver.

Más allá del lujo que ofrece este viaje, una de las maravillas que destacan quienes ya usaron el tren es la oportunidad de sumergirse en la naturaleza. El trayecto incluye vistas de California y otros estados.

“Las atracciones panorámicas incluyen: Rocky Mountains, Sierra Nevada, Moffat Tunnel, Colorado’s Gore, Byers Canyon y Glenwood Canyon, Winter Park, Truckee River, Donner Lake, San Pablo Bay y Carquinez Strait”, según la página oficial del transporte.

Así son las vistas que se disfrutan en el California Zephyr (Kevin Miyazaki/The New York Times) KEVIN MIYAZAKI - NYTNS

Cuánto cuesta viajar en los lujosos vagones del California Zephyr

En Halloway Rail, los precios publicados para estos viajes parten de US$37.375 en tramos como el de Denver a Emeryville y alcanzan los US$51.750 en el recorrido completo entre Chicago y Emeryville, para grupos de hasta seis personas.

Por su parte, la empresa Patrick Henry Train ofrece el alquiler diario de estos vagones: US$15.500 por día por dos coches, con capacidad para 10 personas, y US$22.500 por día si se suma un tercer vagón, lo que eleva la capacidad a 18 pasajeros.

Este tipo de servicio no pertenece a Amtrak, sino que consiste en vagones privados que se acoplan a trenes comerciales.